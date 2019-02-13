【東京情侶遊】浪漫窮遊！五個小資戀人景點　神宮預演日式婚禮

許多情侶來到東京玩，除了吃美食、逛街血拚之外，最重要的就是要來場浪漫的約會了，但如果這時候又不想要花太多錢怎麼辦？現在就來看看有沒有什麼平價行程吧！

1. 東京大神宮

情侶一同到東京甜蜜出遊，怎麼能錯過東京最有名的戀愛姻緣神社——東京大神宮呢！東京大神宮位於東京飯田橋，是一座無論平日假日都非常有人氣的神社。能夠讓它在日本女孩這麼有人氣，是因為東京大神宮內還祭拜了掌管男女姻緣的「造化大神」以及絕世美女倭比賣命。除此之外，他還是日本神前結婚式的發源地喔！

▼▼▼東京大神宮是最有名的戀愛姻緣神社，按下圖看看它的環境▼▼▼

東京大神宮資訊 地址：〒102-0071 東京都千代田区富士見2丁目4−1 人均消費：無料 交通簡介: JR飯田橋站 西口徒步5分／地下鐵有樂町線 飯田橋站 B2A、A4出口徒步5分 營業時間：06:00~21:00

2. 台場（お台場）

位於港區的台場是一座以填海造陸的方式打造的巨大人工島，附近除了有大型的購物商場例如DECKS TOKYO BEACH、AQUA CITY ODAIBA、Diver City Tokyo Plaza以外，也擁有東京唯一的人工沙灘，每到周末，便會看到許多情侶和親子家庭在台場海濱公園約會遊玩的情景。

▼▼▼台場有景色優美的海濱和巨型Unicorn Gundam，按下圖看看它的環境▼▼▼

台場資訊 地址：〒135-0091 東京都港区台場1丁目4 人均消費：無料 交通簡介：ゆりかもめ（海鷗線） お台場海浜公園站 步行5分／りんかい線 （臨海線） 東京テレポート站 步行15分 營業時間：無 貼心小提醒：如果預計在台場待一整天的朋友，可以考慮購買「百合海鷗線」一日車票（大人820/小孩410），購買一日券後當天可以無限進出百合海鷗線（僅限購買當天，非24小時）

3. 惠比壽花園廣場

如果問小編心目中第一名的浪漫日劇場景是哪裡呢？那麼絕對就是惠比壽花園廣場了。位於惠比壽車站附近的惠比壽花園廣場，是一個非常富有歐美氣息的浪漫地方，除了許多日本男女會在此約會，許多日劇也會來到此地來取景。廣場正中央的時鐘便是日劇「流星花園」中，杉菜和道明寺首次約會的重要場景！

▼▼▼惠比壽花園的歐洲風情是約會的好地方！按下圖看看它的環境▼▼▼

惠比壽花園廣場資訊 地址：〒150-6018 東京都渋谷区恵比寿4丁目20−番 恵比寿ガーデンプレイス 人均消費：無料 交通簡介：JR 惠比壽站 東口直通sky walk步行5分／地下鐵日比谷線 惠比壽站 1號出口步行7分 營業時間：11:00~23:00

4. 銀座免費畫廊－Hermes、POLA、Chanel、Shiseido等

說起Hermes、Chanel、POLA，相信沒有人沒聽過吧？高貴的氣質、典雅的魅力，是這些時尚精品的代名詞。如果像小編一樣時常望著櫥窗卻遲遲不敢走進去（笑），或許你可以參考看看銀座的免費精品畫廊。

▼▼▼銀座免費畫廊可參觀時尚精品的藝術品！按下圖看看它的環境▼▼▼

銀座精品畫廊－Hermes資訊 人均消費：無料 營業時間：11:00~19:00 地址：〒104-0061 東京都中央区銀座5-4-1

銀座精品畫廊－POLA資訊 人均消費：無料 營業時間：11:00~20:00 地址：〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル 3階

銀座精品畫廊－Chanel資訊 人均消費：無料 營業時間：11:00~20:00 地址：〒104-0061 東京都中央区銀座1-7-7 ポーラ銀座ビル 3階

5. JP TOWER學術文化綜合博物館

位於東京車站的綜合商場KITTE，除了是一個購物商場，二三樓更有一個鮮為人知但非常不錯的免費博物館——JP TOWER學術文化綜合博物館。

▼▼▼JP TOWER學術文化綜合博物館可參觀珍貴的動物標本！按下圖看看它的環境▼▼▼

JP TOWER學術文化綜合博物館資訊 地址：東京都千代田區丸之內二丁目7番2號 人均消費：無料 交通簡介：各線 東京站 步行約1分鐘 營業時間：11:00~23:00

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