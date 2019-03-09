【約會穿搭】男生難抵擋紅色吸引法則　零失手心機穿搭增加印象分

第一次約會予人的印象從來都是導致加分或扣分，能不能進一步發展下去的關鍵，因此女生總會費盡所有心思，在鏡子面前左拼右拼才出門。 然而，約會穿搭從來也是一個學問，到底會否有一種服裝能輕易提升吸引力？

（《舉重妖精金福珠》劇照）

男性無法抵擋紅色的魔力？

《歐洲社會心理學雜誌》曾經刊登過一篇研究，內容指出雌性動作準備交配時身體會變成紅色，以吸引雄性動物，故此希望找出男性會否也同樣在顏色下影響對別人的觀感，甚至更容易被穿紅色服裝的女性所吸引，共進行了兩項研究。

第一項實驗，給男性受測者先觀看分別穿紅色、藍色衣服的女性照片後，再安排他們網上交談，結果受測者與穿紅色衣服的女性的交談話題更為深入；而另一項實驗則是先將男性受測者分成兩批，一批安排與穿藍色衣服的女生進行5分鐘的對話，而另一種則安排與穿紅色衣服的女性談話，發現與穿紅色服裝的女性交談的那一組男性，均會將椅子貼近女性的椅子。

從以上研究得出，女性穿上紅色服裝更能輕易受男性注視與產生好感，不過紅色卻從來都是一個欺負人的顏色，稍有不慎就會一秒變成大媽，想要好好在心儀對象面前加分，不如先學好紅色的搭配技巧吧！

研究實測男生第一眼會留意女生上半身？ 約會必備：紅色上衣

穿紅色上衣約會，或會更吸引男生。(Pinterest)

雖說男生都愛女生穿著紅色的衣物，但總不可能全身穿得紅噹噹，像一個利是封一樣吧？這樣的話有機會未加分已嚇跑別人了，那麼不如從男生角度出發？紐西蘭一間大學曾進行一項研究以了解男生第一眼會望女生哪個部位，發現有80％的男性會首先將注意力放在女生的上半身，故不如就選擇紅色上衣吧！

紅色上衣最保守安全的的配搭方法莫過於搭配黑、白色的半身裙／褲，但未免過於沉悶，欠缺新鮮感可言。不如搭配卡其色半身裙／褲，增加活力感。

而想更Girlfriendable的話，也可選擇粉紅色或桃紅色的下身服裝，如百褶裙、紗裙，都能增加一份甜美感，亦借助兩個顏色的深淺度為整個造型增添層次感。不過，謹記如果選擇了紅色與桃紅色這個已十分搶眼的搭配組合，必須選擇簡單俐落的剪裁款式，以免過於誇張。

+ 9 + 8 + 7

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約會必備：紅色Pattern

紅色Pattern有助點綴造型。(Pinterest)

若平日以黑、白、灰等素色造型為主，不習慣穿紅衣的女生，也大可選擇帶有紅色圖案的服裝款式，為你的造型增添一點紅，點綴整體，變得更亮眼。建議平日走少女系的女生可選擇紅色碎花連身裙，既方便又能瞬間增加時尚感，另外，選擇小型碎花圖案款式的服裝更能在視覺上顯高。

然而，想要在約會時給予對方一種眼前一亮的感覺，也可選擇雪紡等材質較輕的款式，散發出陣陣仙氣。喜歡型格打扮的女生則能選擇帶有紅色格紋圖案的服裝，或是在碎花裙外穿上西裝外套，同樣能營造出相同效果，而且更能呈現個性。

+ 10 + 9 + 8

約會必備：紅鞋

紅鞋輕鬆為造型加分。(Pinterest)

要把平日甚少接觸的紅色穿在身上，或許會有種不安感出現。與其勉強自己，不如就從最簡單的入手，換上一對紅鞋！紅鞋在配搭方面十分簡單，無論是配上較女性風格的服裝還是休閒格調的牛仔褲也非常合襯，絕對能在一秒間瞬間提升造型感。不過謹記選擇服裝時，需避免過於花俏或剪裁複雜的款式，以免發生全身上下也找不到亮點的情況。