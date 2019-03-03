巴黎時裝周2019　Dior紗網漁夫帽回歸　一個妝容小細節造型立即Up

早於一月2019高訂時裝周，Dior將場地打造成馬戲團帳篷，讓人期待品牌下一次到底有甚麼新搞作。 終於，在最近巴黎時裝周內，為觀眾帶來另一驚喜，所發佈的秋冬系列2019亦再度將久未出現的單品變成潮流。你收起多年的漁夫帽，準備好了沒？

是次Dior再次回歸羅丹美術館發佈秋冬系列2019，雖然是次時裝騷的佈置並沒有上次馬戲團場景夢幻華麗，但所涉及的女權主義主題亦能給予觀眾另一種不同感覺。

Dior發佈秋冬系列2019的場地貼滿意大利藝術家Tomaso Binga的作品，提倡女權主義。(GettyImages)

創意總監Maria Grazia Chiuri將場地牆身貼滿意大利藝術家Tomaso Binga的作品，由女性擺出不同肢體動作的裸體照片，毫不掩飾地提倡女性主義，更將其訊息融合於今季設計。Dior今季安排穿上印有「Sisterhood is Global」聲明T-Shirt的模特兒率先出場，以打響頭炮並為其說明系列主題。

穿上印有「Sisterhood is Global」聲明T-Shirt的模特兒率先出場。(GettyImages)

今個秋冬系列的靈感沿源50、60年代英國，戰後勞工階層少女Teddy Girl（叛逆女孩）的造型，當時這群女生穿著西裝或皮褸、配上牛仔褲與繫上圍巾，無論其行為和打扮均有一稚反抗社會傳統規限的意思，故是次秋冬系列也希望能創出現代版Teddy Girl，系列作品包含品牌一直以來的象徵Bar Jacket，以及格紋、牛仔，同時也設有刺繡薄紗裙與Saddle Bag形狀的粗皮腰帶等元素，帶出女性應如Teddy Girl忠於自我的理念。

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按圖欣賞Dior秋冬系列2019：

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今季的服裝設計於選料與搭配上非常大膽，運用看起來毫不搭配的單品作組合，如用上格紋外套搭配紗裙，亦將Outdoor元素加入，實行休閒與女性化的融合。看起來難以駕駛？只要掌握兩大重點，再平凡的女生也會變成時尚女王！

必備元素一：Tone On Tone

Dior將全身格紋造型呈現於T台上。(GettyImages)

而當中值得參考的是Dior所用上的Tone On Tone搭配方式。一般來說，平日我們選擇Tone On Tone造型時只會執著於服裝顏色上。

但Dior除了選擇以同色系搭配外，將不同大小格紋圖案的單品作配襯，如細格紋上衣搭配大格紋的下身服裝，或是以不同材質的格紋單品作搭配，像是以恤衫配上紗裙，外加一件毛衣，緩和整體過於花俏的感覺。雖然全身上下的單品也是相似的圖案／色調，但只要善用「大小對比」這口訣，這種Tone On Tone方法則能營造出分隔效果，令造型更立體。

+ 3 + 2

必備元素二：紗網漁夫帽

於Dior天橋上的模特兒戴上紗網漁夫帽。（品牌圖片）

今個秋冬系列除了格紋當道外，不難留意到每個模特兒都會戴上一頂帶有紗網的漁夫帽，英國帽飾設計師Stephen Jones為Dior設計出這款帽子，為晚裝等造型上加入叛逆的一面，亦具新鮮感。

Dior再次將這款已在數年前興起過一陣熱潮的紗網漁夫帽，帶到時尚舞台，當中的紗網元素更為本來中性休閒的漁夫帽增添一份女性韻味，與系列的服裝所呈現的感覺十分相似。

然而，在日常生活中，雖然漁夫帽是一項能夠於沒有洗頭時遮醜、趕出門的好幫手，但稍有不慎就會變成病人一樣，整副沒精打采的模樣。

如果你也有同樣煩惱，或可參考秀場中模特兒的髮型和妝容。在戴上漁夫帽時，別再懶惰不整理頭髮，而是將頭髮束成低馬尾或低髮髻，把頭髮梳得貼服為主，如不習慣的女生也可保留兩側的鬢角（的水），不但能修飾臉形，更可令其輪廊更突出。同一時間紗網雖然遮住了眼睛位置，難免令人覺得失去焦點。Dior為模特兒打造較誇張的眼妝，在眼肚位置畫上「粗睫毛」增大眼睛。女生們平日妝容，當然難如此誇張，但重視眼線眼影之餘，但這次卻別忘了下眼睫毛的位置，稍稍加強眼妝，緊記使用睫毛液，同樣能營造一個精靈大眼形象。

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（資料來源：WWD, Allure）