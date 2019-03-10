阿嬌苟芸慧　熱捧Needle & Thread刺繡輕婚紗　小資價$2xxx可入手

結婚最大的煩惱之一必定是選婚紗的環節，務求要確保自己美美的出嫁。 準新娘們除了到婚紗展外，亦會參考一班女星們出嫁時所穿的婚紗，她們選擇的款式雖然是奢華高貴，但大部份價位甚高，甚或度身訂制，對於小資女來說實在是遙不可及。不過，近年來不少親民價婚紗品牌的崛起，讓女生們多了一個機會尋找一件完美婚紗。

說到近年討論度甚高，而且經常出現於女星們婚禮的必然是英國品牌Needle & Thread，鍾欣潼（阿嬌）分別在2018年5月舉行的婚前派對和12月婚禮時均為姊妹們準備了品牌的姊妹裙，而苟芸慧也同樣在結婚時為姊妹團挑選品牌的姊妹裙，簡單精緻的款式備受女星姊妹團喜愛，同時令更多女生們認識這個品牌。

Needle & Thread價錢實惠，而且不失華麗感。(needleandthread.com)

Needle & Thread於2013年成立，在為人熟悉的姊妹裙系列還未推出之際，已早於2015年推出首個當代新娘系列，以華麗夢幻感取勝。婚紗款式，除了如其他婚紗品牌一樣提供經典象牙色款式外，也設有淡粉紅、香檳色等柔和色調，令女生有更多選擇，選出最適合自己的婚紗。

Needle & Thread的款式與剪裁均走簡約格調，沒有公主風的蓬蓬裙擺、長拖尾設計，做伴娘裙，或是影pre wedding的輕婚紗都非常合適。價格範圍大約由HK$6,000至HK$10,000，但部份時裝網店過季減價時，斷碼裙款甚至可以低見HK$2000多元。雖然是走親民路線，但絕非將貨就價，有的卻是追求更多豐富細膩的細節位，品牌婚紗款式多以直身、A-Line剪裁為主，婚紗上半身的設計大多採用珠片、手工刺繡以及串珠造成花紋圖案，成為整條裙的亮點；而裙身則利用輕柔飄逸的薄紗製成一層層的蛋糕裙襬或Ruffle的效果，帶來唯美感，亦讓每套婚紗散發一種浪漫的氛圍。

點圖即看更多Needle & Thread減價裙款==>

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Needle & Thread婚紗款式追求豐富的珠片與手工刺繡細節：

+ 4 + 3 + 2

然而，品牌每次也會將珠片、手工刺繡等經典元素融合設計之中，但每季的設計總有驚喜。上季婚紗款式以手工刺繡為主，而今季SS19的婚紗款式則多以銀色珠片與串珠作點綴，實行低調營造奢華感，更為露背款式加上絲質蝴蝶結，增加少女氣息。最特別在於今季有部份款式採用漸變色彩，象牙白配上淡粉紅的設計既不誇張，帶一份前衛感之餘亦能保持品牌一貫的夢幻風格，散發陣陣朦朧仙氣。

Needle & Thread SS19婚紗款式，當中又有你喜愛的嗎？

+ 8 + 7 + 6

其他同樣是親民價的婚紗品牌推薦：

Whistles

英國品牌Whistles在2017年推出首個婚紗系列，亦設有嬌小女生必備的短婚紗，品牌主打簡約風格，配合以蕾絲作婚紗設計的重點，帶有一種小清新的氣息。價位在£499至£699之間，即約HK$5,146至HK$7,208。

+ 5 + 4 + 3

Self-Portrait

英國時裝品牌Self-Portrait於2016年推出婚紗系列，主打簡約款式，並擅長用兩種材質營造層次感，強調精細的造工設計，價位在£320至£750之間，即約HK$3,300至HK$7,734。定價同樣是非常合理。

+ 4 + 3 + 2

Kevolie

Kevolie是由香港時裝設計師Kev Yiu創立的本土品牌，款式同樣講求蕾絲和串珠作點綴婚紗，走夢幻格調為主，價格基本款由HK$4,380起。