【返工必備】時尚又舒適　適合女生上班穿著的最新波鞋系列！

雖然不少喜歡01女生的朋友，或許在穿搭方面都偏向法式優雅的風格；但有留意時尚潮流的你定必多少都會發現到，街頭風在這一兩季席捲整個時裝界，就連最高端的品牌亦紛紛推出極具風格的波鞋。

在這幾季，不少品牌都推出話題性高，與極具玩味感的波鞋。如果你亦是一位追求美觀與舒適的女生，今季不妨考慮入手一對時尚感十足的波鞋！我們在眾多設計之中，挑選了幾個最新且有趣的波鞋系列，總有一對合你心意。

（圖片來源：ig@initialfashion）

不少藝人在平日都愛穿波鞋。這正好示範了其實休閒的波鞋，同樣也可以十分時尚好看：

+ 5 + 4 + 3

SUECOMMA BONNIE x YOOX

（圖片來源：YOOX提供）

網購平台YOOX向來積極與極具風格的品牌合作，務求讓大家可以更方便買到有個性的時尚單品。近年，YOOX亦多次與不同韓國設計師合作，讓大家可以入手有品質又有趣的時尚產品。

今次他們就聯乘韓國著名鞋履品牌Suecomma Bonnie以及與韓國女星Sandara Park，推出由Sandara Park親自參與設計的鞋履系列。

SUECOMMA BONNIE x YOOX系列總五款，五款鞋履均充滿了Sandara Park的嫵媚感與獨特趣味，Sandara Park更親自示範了多種波鞋穿搭技巧，親自告訴大家：穿波鞋亦可以女人味十足！

+ 20 + 19 + 18

Nike女子夏季鞋款

相信大家對Nike #JustDoIt記憶深刻，熱血的的相片與金句，讓人單看廣告就已經熱血沸騰。不過，Nike並沒有只把心機放在宣傳之上，他們推出的運動產品同樣時尚且非常好用！

（圖片來源：NIKE提供）

今年，他們就與Nike運動研究實驗室 (Nike Sport Research Lab) 合作，通過對運動員進行人體數碼掃描，了解並分析大家在運動時的熱量、出汗、降溫、動向、疼痛區域等，再利用這些數據設計出能為女性提供高支撐感和舒適體驗的Nike FE/NOM Flyknit Bra，以及以編織和工程針織打造的跑步系列Nike Tech Pack。

Nike FE/NOM Flyknit Bra女子運動內衣系列採用超軟的nylon-spandex 紗線，並將兩片單層飾片無縫拼合在一起，因此整個內衣系列不單極少接縫，而且亦無需利用鋼托、胸墊、固定裝置以及皮筋等附加部件，即可以提供理想的塑形、支撐、以及舒適度，而且重量亦大大減輕，穿起來非常舒服！

波鞋方面，今季Nike推出六款新波鞋，從從經典的Air Force 1到未來風格的Air Max 720，應有盡有，而且六款新鞋子均有推出男女通用尺碼，可與另一半當情侶鞋一起穿著，非常討喜！

+ 3 + 2

Christian Louboutin：Run Loubi Run

（圖片來源：Christian Louboutin提供）

講起Christian Louboutin，相信大家都會想起品牌最具標誌性的紅漆鞋底。身邊不少女性朋友自懂得欣賞高跟鞋的那一刻，都想人生擁有至少一雙Christian Louboutin。然而，力求創新的他們並不滿足於只推出好看的高跟鞋，今個春夏他們推出多款華麗且時尚與實用性同時兼備的波鞋系列Run Loubi Run！

Run Loubi Run無論男裝或是女裝，均採用潛水料襪筒勾勒出流麗的輪廓，再結合高科技的厚鞋底，使設計份外舒適型格。

+ 8 + 7 + 6

當中最引人注目的，絕對要數佈滿多達600顆手工水鑽或彩色窩釘的「Funfor Run」、「Spike Sock」、「Krystal Sock」，據悉每顆水鑽／窩釘均由人工鑲嵌，手工絕不馬虎。

另外，「Red Runner」及「123 Run」則是以兩層交疊鞋面，營造出層次感分明的鞋身，再加上皮革、麖皮、網布、閃光皮革等物料，交織出充滿玩味的營光色調，正好用以展示活潑好動的個性。

整個Run Loubi Run系列，鞋底均以高科技泡膠厚身中底設計，配以品牌最具標誌性的紅漆鞋底，極具奢華感，絕對適合一眾時尚達人！

+ 4 + 3 + 2

女生總在你身邊，請下載《香港01》App

立即下載： https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀：

【My Choice】舒適與氣質兼備：25+上班族必備的Bally loafer！

上班族注意：足科醫生指出原來這款平底鞋好傷腳！

【平價OL雨鞋】落雨不怕！防水、好穿、易襯 上班日常通用雨鞋