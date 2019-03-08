【平價OL雨鞋】落雨不怕！防水、好穿、易襯　上班日常通用雨鞋　

近來連續幾天都下著雨，心情納悶。走到那裡都要帶著雨傘固然是不方便，而穿什麼鞋才好也成了一大的煩惱。大雨一下，鞋襪逃不過濕漉漉的命運，雙腳被雨水悶著一整天的那種滋味，更是難受。

(pinterest)

一雙能防水的雨鞋，變成對抗雨天不能缺少的裝備。很多人說起雨鞋就會聯想起英國老字號HUNTER的長筒雨靴。

但從實際考慮上，長筒雨靴未必適合上班造型，配襯拿捏不好的話，更容易落得似「街市賣菜大媽」的下場，而且橡膠材質的長筒雨靴並不透氣，在辦公室裡穿著一整天的話，難免會感到焗腳又不舒服。

其實除了長筒雨靴款之外，許多OL款的鞋子也具有防水功能，好像是來自巴西的ZAXY，就是非常適合上班一族的雨鞋。

鞋子雖然是以PVC塑膠材質製造，但繽紛的色彩，加上具流行感的設計，讓鞋子看上去也絕不「廉價」。更重要的是所採用的PVC用是無毒的環保材質，穿起來可以加倍安心。當中的蝴蝶結系列，運用了優雅的芭蕾舞鞋鞋形設計，簡單地點綴上蝴蝶結配飾，甜美又女性化。鞋子不單是防水輕巧，款式亦大方得體，十分適合職場女性穿著，在雨天上班時再也不用擔心沾濕和弄髒鞋子。

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有些人穿著「膠鞋」或會有舒適度的考慮，筆者親身實穿過ZAXY的鞋子，感覺極之柔軟，著得十分舒服，也沒有出現磨腳問題。有些款式更柔軟得可把整雙鞋子摺起，而且沒有重量負擔，隨身帶著放在手袋攜帶也十分方便。

雖然這些款式的雨鞋的防水與包覆性，或許沒有雨靴來得強，但對於一眾OL來說，在易襯、舒適，實穿的程度上，絕對更勝一籌，可以不失優雅感地放心「粗著」。即使不是下雨的日子，在日常穿著都一樣好襯，實用性高。

輕巧易襯的OL防水鞋：

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此外，她們的手袋也是值得留意單品。說實在，筆者本身對於PVC的製造的「膠袋」沒甚好感，但把它們拿上手以後真是大改觀。ZAXY的手袋質感厚實挺身，簡約的設計結合PVC的光面材質，帶出一種獨特的潮流味道。

(zaxyoficial)

不論是橙、紅的暖色系，或是最沉穩的黑色，都顯得特別吸睛時髦，而且款式有水桶袋、斜揹袋、背囊等不同選擇，總是不難挑到喜歡又合用的一款。相比起不能濕水的真皮手袋，這種不怕風吹雨打、有耐磨和防水的特質的PVC手袋，在雨天用起上來完全是毫無壓力。

防水又具時尚感的PVC手袋：

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(Zaxy MDreams)

更討喜的是ZAXY的價錢是絕對地親民，手袋鞋履也是數百元就可以入手，遇上減價時一對OL款的雨鞋更是二百蚊有找。用如此便宜的價錢就可買到巴西牌子、也有無毒質量保證的防水鞋，的確是十分又抵買！

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