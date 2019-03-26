【輕婚禮婚紗】做個脫俗的新娘！著上褲裝Pantsuits行禮型過新郎

參加了這麼多場婚禮，看過身邊幾位新娘進場的婚紗和婚紗照，禮服款式多偏向繁複綴飾、大蓬裙擺，看起來是很雍容華貴，但因為婚紗感太重，有時候新娘本人都快淹沒在大禮服裡，搞不清究竟是人穿衣，還是衣穿人。

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到底為什麼婚紗一定要是裙裝呢？別管凱特王妃還是梅根王妃穿什麼禮服啦！穿著剪裁俐落的褲裝步上紅毯才酷啊！不論是想呈現帥氣酷勁、優雅知性或甜美俏皮，如果妳的個性也是不甘流於庸俗，想當個「非典型」新娘，只要對自己有自信，大膽豁出去穿連身褲裝或兩件式褲裝與另一半攜手走上紅毯。

重要的是，如果是直接購買，也不怕束之高閣，以下推薦的各種風格酷裝就是平日還能穿出門的剪裁喔！

1. 收腰上衣、窄管長褲

收腰設計上衣搭上窄管長褲，突顯纖腰也拉高身形，如果是平口或落肩上衣，露出優雅的肩頸線條，難以不收服在場所有目光。

▼▼▼收腰、窄管設計突顯纖腰也拉高身形（按圖放大）▼▼▼

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2. 連身褲

對懶新娘而言，連身褲真是再適合不過，一件套下去就氣勢十足！左一的蕾絲褲裝加上金色腰帶，可讓造型更有層次、畫龍點睛；中間的寬肩帶連身褲個人鍾愛至極，加上那頂蝴蝶結頭紗，說可愛就有多可愛，說帥就有多帥，很自然不造作的風格；右一算是常見的派對、宴會款式，算是滿容易能在網路上買到經濟實惠的款式。

對於「懶」有型的新娘，連身褲最適合不過（點撃圖片）▼

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3. 透視蕾絲

非典型新娘怎麼能錯過透視蕾絲？且蕾絲能為中性褲裝注入女人味，若隱若現的設計讓人有無限遐想，平常不敢露，大日子當天就放手一搏！

想型格又不失性感，透視蕾絲設計幫到你（點撃圖片）▼

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4. 不對稱單肩設計

不對稱單肩設計突顯新娘的個性，中間服裝的右肩上方還有蝴蝶結長繫帶，隨著新娘的動作而律動，非常夢幻；右一的左肩上方也有個立體剪裁的大蝴蝶結，還有半邊披風，讓整體造型兼具摩登感和女人味。

玩味十足的不對稱單肩設計，盡顯新娘個性（點撃圖片）▼

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5. 白色西裝

先別急著發出「下？穿西裝？」，很帥吧！說不定妳的衣櫃裡就有白色西裝，再添加些變化就會很有造型，像是中間這套上身式西裝外套，下身是銀白色絲綢九分褲，腰繫加上同色同質料的披巾，很有混搭的趣味感。

▼▼穿西裝不一定是上班，結婚也可以！（點撃圖片）▼▼

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6. 裙褲兼穿

很難抉擇要穿裙裝還是褲裝？不如兩個都穿上身吧！連身褲的腰繫後方垂下裙襬，從後面看是一套裙裝，正面是褲也是裙，如果很愛製造驚喜，又有選擇障礙，這剪裁非你莫屬。

後看前看皆不同，百變造型非你莫屬（點撃圖片）▼

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7. 白色單品

把衣櫃中所有白色的單品都攤出來搭配看看，也許雪紡襯衫、細肩帶上衣、落肩款上衣隨意搭上白色西裝褲就是一套婚紗，若覺得太休閒，穿來拍婚紗照也可以。

這個時候就是考驗新娘的穿搭功力的時候了！（點撃圖片）▼

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】

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