37歲陳法拉嫁法籍老公　低調露背婚紗若隱若現　修身保養法公開

陳法拉於今天（21/5）上午在社文平台發佈一張手戴鑽戒的照片，並寫上一個心形圖案，公佈正式與相戀三年多的法籍男友Emmanuel Straschnov結婚的消息。

法國時間5月18號，陳法拉與Emmanuel Straschnov已於巴黎完成結婚儀式，展開新一頁。（資料圖片）

早於法國時間5月18號，陳法拉與Emmanuel Straschnov已於巴黎完成結婚儀式，不但在雙方父母及過百親友的見證下於禮堂行禮，更設有晚宴款待親友。整個婚禮上最觸目的地方除了是Emmanuel用上普通話向陳法拉作出承諾外，更有陳法拉修讀美國茱莉亞學院戲劇課程時認識的同學為她頌唱莎士比亞詩篇，送出祝福，但最耀眼的還是已經37歲的陳法拉穿起婚紗的艷麗與一臉幸福的表情。

陳法拉以貼身剪裁純白長袖婚紗出嫁，臉上更難藏幸福笑容。（資料圖片）

當日，陳法拉穿上了一套由米蘭設計師度身訂造的純白色see-through薄紗長袖婚紗，款式甚為簡約，以貼身剪裁為主，盡顯陳法拉的身體曲線與好身材。即使沒有如公主般的蓬蓬長拖尾，以及閃閃發光的閃鑽或珠片於婚紗上，但婚紗的細節位令其極度出眾，再次增加陳法拉的典雅氣質。

先是婚紗腰間設有帶皺褶的腰帶，顯出明顯的腰線外，於背後亦設有一個大型的蝴蝶結，點綴整套婚紗，亦能為此帶來一點少女味道。雖然婚紗看似保守，但肩位與手袖位均為see-through薄紗材質，約隱約現透視出肌膚，加上背部位置也帶有Cut-out設計，露出部份背部肌膚，營造小性感又不會過份俗氣的感覺，同時襯托出陳法拉平日高貴大體的形象。

陳法拉婚紗的細節位令其極度出眾，再次增加當日陳法拉的典雅氣質。（資料圖片）

陳法拉披上嫁衣當狀況太勇，以最佳的妝容、身材迎接人生中最重要的一天、踏入一個全新的身份，當日的狀況絕對並不是能夠臨急抱佛腳而換來的，這證明雖然她闊別銀幕已有一段時間，但似乎並沒有因此而對自己有所鬆懈，容貌更與2005年出道那時並沒有太大的改變，到底她有甚麼保養心得？

自2005年出道以來，陳法拉參與過不少劇集演出，但多年來的外貌似乎也沒有太大的改變：

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盡量「減妝」：塑造更自然的一面

陳法拉盡量以淡妝上陣，假日時也不會化妝，讓皮膚得到休息。(falachenfala@Instagram)

陳法拉曾於不同的媒體訪問中說過，非常後悔我沒有及早關注護膚，坦承是在演藝工作之後，才開始關注護膚。陳法拉特別注重膚質問題，深信必須把根基打得好，平日除了注重保濕步驟，早晚塗抹護膚品，更重要的是工作回到家後，必定會徹底卸妝潔臉，以維持好膚質。

不過，即使做足護膚保養，陳法拉亦盡量「減妝」，放假時多以素顏示人；而需要工作時則會以淡妝上陣，有時候只會於皮膚上局部塗上粉底及打上光影，減少皮膚負擔。

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「三多」政策：打好皮膚與身體的基礎

陳法拉實行「三多」政策，幫助皮膚打好基礎。(falachenfala@Instagram)

為了更加鞏固皮膚基礎，陳法拉亦會嚴格奉行「三多」政策：多喝水、多吃水果、多睡覺。倘若有空餘時間的話，比起到處購物，陳法拉更著重的是休息時間，盡量多睡覺休息，做好養生的第一步。

然而，在她的社交平台也不時會發佈出多款水果的照片，只因在她的「三多」政策中亦包括多吃水果以補充維他命及水份；同時，她又會曾於訪問提及過自己每日都會飲用橙汁或檸檬水，幫肌膚補充維他命，令皮膚變得更有彈性；間中又會飲用一些滋潤湯水，以達到養顏活膚的目的。

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每星期3-4次帶氧運動：助排毒

陳法拉於一星期內會做3-4次帶氧運動。(falachenfala@Instagram)

運動是保養得宜的不二法門之一，而陳法拉亦深明這個道理，即使工作與學業繁忙，她都會一星期內抽出時間做3-4次跑步、游水等帶氧運動，亦會定期健身、做瑜伽和舞蹈訓練，希望從伸展動作中紓緩緊繃的肌肉，同時從運動排汗過程中又能幫助排走毒素，加速新陳代謝，不知不覺間能夠保持良好體態與膚質。

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雖然還未正式看到陳法拉再次出現於鏡頭前，但她也不時會於社交平台分享她的近照，從照片中看到她不時會以素顏、淡妝示人，狀態甚佳：