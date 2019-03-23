【歐陽娜娜】時裝界新寵兒　必學休閒街頭風私服　時尚且突顯青春

大概每個想要在內地賺錢的藝人近年的生活都不好過吧，一個不小心就被捲入國族危機。若然被封殺就更是「錢」途盡毀。在台北出身的歐陽娜娜，最近就因為自稱是中國人，而捲入國族身份的危機之中。

撇開討論她會如何處理近日的國族風波，她私下的打扮讓她看起來更青春可人，亦非常貼近當下的潮流趨勢，而且最重要的是非常容易學會！想以穿搭打造出舒適活潑且fashionable的造型，不妨學起來吧！

（圖片來源：GettyImages）

布鞋

（圖片來源：ig@_nanaouyang__）

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歐陽娜娜熱愛converse是件人所共知的事。當大家都穿上美美，卻讓雙腳不舒適的高跟鞋出席活動時，她卻走到那裡都只穿一對舒適感十足的converse，就連大提琴演奏會也不例外。

早前她就拍片向大家展示了她的鞋櫃，櫃內放滿不同款式的converse。至今她收藏了超過40對converse，不少更是近期大熱的聯名款式！

大家成長期間總會入手一雙舒適度十足的converse，雖然布鞋沒有高跟鞋的嫵媚，也沒有皮鞋的優雅，卻是青春感十足，非常百搭，而且亦沒有波鞋的笨重，值得入手旁身！

street fashion

（圖片來源：ig@_nanaouyang__）

歐陽娜娜除了喜歡舒適感十足的converse之外，日常打扮亦是休閒前衛。

長相非常少女的她，私下卻喜歡穿褲子：黑色窄身牛仔褲當然是衣櫃的must-have item！除了容易配搭，亦可以突顯她修長筆直的腿，用以配襯街頭感十足的衛衣就最適合不過！

（圖片來源：ig@_nanaouyang__）

大家要小心，衛衣買得好／失手只是一線之差，重點在於尺寸：千萬不少買得太合身！筆者有位樣子青春可人的同事，亦偏愛休閒風的穿衣打扮，但有天她因為穿了一件太合身的衛衣，頓時讓人有回到大學的感覺。若想穿出時尚感，衛衣要稍為買over-sized一點，藉以營造隨意的感覺。不過，衛衣＋窄身褲的造型真的只適合窈窕纖幼的女生，肉肉女就要避之則吉了！

另外，wide-leg pants當然亦是must-have item，用來配襯恤衫／衛衣／羅紋上衣亦都不會出錯，而且亦可打造出不同感覺的造型，襯衫必買！

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Mini bag控

一個好的手袋就如一對好的鞋子，可以改變、甚至提昇造型的感覺。近年大熱mini bag，小小的袋子掛在身上猶如配件一樣，成為造型的一部份。從歐陽娜娜的照片可看，她是個不折不扣的mini bag控，衣櫃裡收藏了Cartier、Chanel、Dior、Celine等品牌的小手袋，全部都美得讓人想立刻收藏！她的手袋你又認得幾多個？

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