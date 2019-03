22歲超模Natalie Westling變性成男生：終於不再覺得自己奇怪可怕

一頭耀目的紅色捲髮、一雙憂鬱的大眼睛、高挑纖幼的身型,靈氣十足的超模Natalie Westling半年前走完Louis Vuitton SS19之後,便消失在公眾眼中。半年後,她變成了他。 她向大家宣佈:「現在的我是Nathan Westling。」

(圖片來源:ig@jellison22/ig@nathanwestling)

2013年,當時年僅17歲的她被Marc Jacobs挑中,旋即一舉成為超級名模,這些年來與多個high-end品牌如Louis Vuitton、Versace、Prada、Chanel、Dior、Alexander McQueen合作,亦曾多次登上美國、法國、日本、中國版《Vogue》封面。

然而,即使她年紀輕輕就達到了不少女子夢寐以求的高度,她一點都不快樂。

(圖片來源:pinterest)

她出生於Scottsdale一個富裕的小康之家。Scottsdale是一個保守的社區,相當歧視同性戀者與跨性別人士。她就讀的高中有超過3000名學生,只有一個人夠膽走出來公開自己是個同性戀者!在整個成長期間,她找不到任何一個人可以跟自己談論性別焦慮症。

另一邊廂,她的家人自小企圖把她打造成一個乖乖牌的甜美女生,希望她可以遵循最主流的方式度過一生。

可是她自小就明白自己不想走父母為她安排好的路,心裡亦非常抗拒甜美風格的打扮。不過為了父母,她一邊努力迎合家人,一邊隱藏心裡的慾望。

(圖片來源:pinterest)

活在壓抑的成長環境之中,滑板成了她唯一的支柱,翱翔的感覺讓她感到前所未有般自由。她以為終於找到了一個逃避現實世界的小空間,可是她的母親在她16歲時,逼迫她成為模特兒,她當時心裡唯一的感受是:「I live on my skateboard, I'm so the opposite. No!」

當然,成為全球的焦點,許多時會被人評頭目足,更只可單獨面對自我懷疑與自我否定所帶來的痛苦。她憶記當時她常常會想:「別人是如何做到感覺良好地醒來,醒來就工作,下班就過著愉快的生活?為何我不能?我非常厭倦現有的生活。」這份憤怒,讓她患上抑鬱症與焦慮症長達十年之久。

不過同一時間,模特兒之路亦不如她一開始想得那麼糟糕。模特兒的多變性給予了她一個極大的空間,讓她可以扮演任何人。

+ 23 + 22 + 21

對我而言,模特兒是一件很酷的事,因為我可以扮演不同的角色。我可以穿上各類型的服裝,梳不同的髮型,試各種的妝容。這個過程有利我了解自己,並從中知道我應該走的路。

經歷了長達十年的抗抑鬱與焦慮症治療之後,去年她完成了Louis Vuitton SS19的模特兒工作之後,決意解決她一直都知道的潛在問題:她搬到對同性戀者與跨性別人士較為友善的洛杉磯,並且接受變性手術,由Natalie Westling變成了Nathan Westling。

(圖片來源:ig@jellison22)

她憶記成為Nathan Westling的頭兩個月非常艱難,直至他開始看到身體的變化,他終於有感身體與精神狀態變得一致,這種感覺就似是昏迷許久之後甦醒的重生感覺。他再也無法想像回到過去的樣子,亦不想再回到過去了。

我覺得我一生都戴著面具,一旦取下面具,我不知道會發生什麼事。現在我不用再穿上那件不屬於我的外皮,也不需要再扮演一個不屬於我的角色,我不再試圖成為別人期望的樣子,不再為自己是個跨性別人士而感到奇怪與可怕。這是一段奇妙的旅程,也是一個讓人難以置信的過程。我很高興能夠走上這條路,尤其是如此年輕就開始啟程,這是一個祝福。

女生總在你身邊,請下載《香港01》App

立即下載: https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app

延伸閱讀:

法國版《Vogue》71歲前主編給26+女生的6個告誡:千萬不要怕!

美國版《VOGUE》介紹另類美中國藉模特兒 中國網民:種族歧視!

【CHANEL】親身直擊老佛爺最後一個高訂系列 細數5個必看欣賞位