22歲超模Natalie Westling變性成男生：終於不再覺得自己奇怪可怕

一頭耀目的紅色捲髮、一雙憂鬱的大眼睛、高挑纖幼的身型，靈氣十足的超模Natalie Westling半年前走完Louis Vuitton SS19之後，便消失在公眾眼中。半年後，她變成了他。 她向大家宣佈：「現在的我是Nathan Westling。」

（圖片來源：ig@jellison22／ig@nathanwestling）

2013年，當時年僅17歲的她被Marc Jacobs挑中，旋即一舉成為超級名模，這些年來與多個high-end品牌如Louis Vuitton、Versace、Prada、Chanel、Dior、Alexander McQueen合作，亦曾多次登上美國、法國、日本、中國版《Vogue》封面。

然而，即使她年紀輕輕就達到了不少女子夢寐以求的高度，她一點都不快樂。

（圖片來源：pinterest）

她出生於Scottsdale一個富裕的小康之家。Scottsdale是一個保守的社區，相當歧視同性戀者與跨性別人士。她就讀的高中有超過3000名學生，只有一個人夠膽走出來公開自己是個同性戀者！在整個成長期間，她找不到任何一個人可以跟自己談論性別焦慮症。

另一邊廂，她的家人自小企圖把她打造成一個乖乖牌的甜美女生，希望她可以遵循最主流的方式度過一生。

可是她自小就明白自己不想走父母為她安排好的路，心裡亦非常抗拒甜美風格的打扮。不過為了父母，她一邊努力迎合家人，一邊隱藏心裡的慾望。

（圖片來源：pinterest）

活在壓抑的成長環境之中，滑板成了她唯一的支柱，翱翔的感覺讓她感到前所未有般自由。她以為終於找到了一個逃避現實世界的小空間，可是她的母親在她16歲時，逼迫她成為模特兒，她當時心裡唯一的感受是：「I live on my skateboard, I'm so the opposite. No!」

當然，成為全球的焦點，許多時會被人評頭目足，更只可單獨面對自我懷疑與自我否定所帶來的痛苦。她憶記當時她常常會想：「別人是如何做到感覺良好地醒來，醒來就工作，下班就過著愉快的生活？為何我不能？我非常厭倦現有的生活。」這份憤怒，讓她患上抑鬱症與焦慮症長達十年之久。

不過同一時間，模特兒之路亦不如她一開始想得那麼糟糕。模特兒的多變性給予了她一個極大的空間，讓她可以扮演任何人。

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對我而言，模特兒是一件很酷的事，因為我可以扮演不同的角色。我可以穿上各類型的服裝，梳不同的髮型，試各種的妝容。這個過程有利我了解自己，並從中知道我應該走的路。

經歷了長達十年的抗抑鬱與焦慮症治療之後，去年她完成了Louis Vuitton SS19的模特兒工作之後，決意解決她一直都知道的潛在問題：她搬到對同性戀者與跨性別人士較為友善的洛杉磯，並且接受變性手術，由Natalie Westling變成了Nathan Westling。

（圖片來源：ig@jellison22）

她憶記成為Nathan Westling的頭兩個月非常艱難，直至他開始看到身體的變化，他終於有感身體與精神狀態變得一致，這種感覺就似是昏迷許久之後甦醒的重生感覺。他再也無法想像回到過去的樣子，亦不想再回到過去了。

我覺得我一生都戴著面具，一旦取下面具，我不知道會發生什麼事。現在我不用再穿上那件不屬於我的外皮，也不需要再扮演一個不屬於我的角色，我不再試圖成為別人期望的樣子，不再為自己是個跨性別人士而感到奇怪與可怕。這是一段奇妙的旅程，也是一個讓人難以置信的過程。我很高興能夠走上這條路，尤其是如此年輕就開始啟程，這是一個祝福。

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