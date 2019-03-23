【My Choice】一見傾心的Burberry及Jil Sander皮鞋：舒服又型格

經歷多年高跟鞋的磨練，筆者確是可以穿著高跟鞋健步如飛，同一時間腳趾亦在每次上斜落斜之間扭曲變形，最近終於放棄高跟鞋，乖乖認命回到平底鞋懷抱。

經過仔細的比較之後，筆者決定在云云平底鞋之中挑選loafer，原因在早前的文章寫過，亦有介紹過Bally loafer。文章一出，身邊不少女性朋友不約而同表示很早以前就想入手一雙皮鞋，卻只認識Dr.Martin。其實除了Dr.Martin及Bally之餘，不少品牌都有推出極之好看的皮鞋！今次我們就特意挑選了兩對不同品牌、不同款式的皮鞋，全都美得讓人好想抱回家……

延伸閱讀：【My Choice】舒適與氣質兼備：25+上班族必備的Bally loafer！

（圖片來源：Burberry官方網站及pinterest）

Burberry Patent Leather T-bar Shoes

（圖片來源：Burberry官方網站）

Burberry這雙Patent Leather T-bar Shoes是筆者的心水之一，當初之所以沒入手，只因筆者實在沒有氣質撐起T-bar Shoes（哭）。可是，有位時尚且氣質滿滿的女生組同事穿起T-bar Shoes實在好看得讓人打從心底羨慕起來。

自從Riccardo Tisci加盟Burberry之後，英倫感十足的Burberry多了幾分Riccardo Tisci獨有的街頭歌德風格，整個品牌頓時變得更有活力且更型格。近一兩季Burberry都有推出T-bar Shoes，模特兒穿起各款變奏版trench coat再配上一雙T-bar Shoes，時尚又型格！

而這雙Patent Leather T-bar Shoes外面以小牛皮製成，襯裡則是以綿羊皮製成，除了外表好看之外，亦是百分之百真材實料！

（圖片來源：Burberry官方網站）

Burberry亦有推出其他T-bar Shoes，雖然未必適合日常穿著，不過同樣好看：

可是T-bar Shoes比較「蝦人著」，只適合打扮入型入格且身材高挑的女生挑戰。如果你有足夠的氣質與擔量挑戰T-bar Shoes，Burberry這雙Patent Leather T-bar Shoes絕對絕對值得入手！

Jil Sander Leather ballet Flat

（圖片來源：pinterest）

講起loafer，大家一定都認識大名鼎鼎的Gucci loafer，我們早前介紹了Bally loafer，其實除了Gucci與Bally之外，Jil Sander的Leather ballet Flat亦是必買之一！

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走簡約路線的Jil Sander在這一年常常被指是Phoebe Philo時期Céline的代替品，其實這種形容對Jil Sander並不公平。自夫妻檔設計師Luke和Lucie Meier入主Jil Sander之後，品牌猶如起死回生，只要親眼看過、親手摸過他們的作品，就會明暸簡約一點兒都不簡單！

「如果你穿上一身不夠舒適的造型，整天都會不對勁。」二人深信設計必須恆久且貼近人性，因此Jil Sander的衣服及配件全都簡約時尚且非常舒適。

二人以高質皮革設計出一系列的皮鞋，模特兒穿起之後，能夠輕盈舒適地走完天橋，如此灑脫俐落才叫型格。而且鞋子的外表亦絕不馬虎，鞋沿及鞋面上的小綁結使鞋子別樹一格，腳腕那個金圈更是畫龍點睛，優雅又落落大方！穿了這雙Leather ballet Flat絕對、絕對會讓造型大加分！

（圖片來源：pinterest）

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