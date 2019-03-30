吃貨女生都會垂涎的「食物時尚」：將出爐蘋果批戴在頭上

身邊有沒有一位朋友特別愛吃，看見什麼都想放進肚子，從來不擔心會長胖。以下幾款幾可亂真的食物造型生活用品，一定可以滿足他們隨時隨地都要有「食物」相伴的心情。

充滿陣陣小麥香味的麵包LED燈

真。麵包LED燈（Pampshade）

每次經過烘焙店，都會被那陣陣小麥香氣吸引著。到現在家裡添置了麵包機，每天早上都是聞著那香甜的麵包香醒來，早餐能吃上新鮮酥軟的麵包可算是最幸福的事了。

日本藝術家Yukiko Morita是個出了名的「麵包迷」，她於大學時曾在東京麵包店兼職，熱愛烘培與麵包的她覺得法國長麵包、牛角酥與小餐包不僅好吃而且樣子也十分可愛。對麵包充滿熱情的她，突發奇想把這些吃的麵包做成燈飾，創造了麵包燈 Pampshade。

+ 8 + 7 + 6

麵包燈的原料是由麵粉、鹽、酵母加上 LED 燈泡所組成，為了避免可麵包變壞，Morita在麵包上塗上了一層又一層的樹脂。關著燈的麵包燈與一般麵包無異，令人很想一口咬下去；亮了燈的麵包燈帶著點透明通剔的感覺，散發著溫暖的鵝黃色燈光，點亮家居。

無法抗拒的七彩雪糕手工皂

fluffi soap是100%使用植物性油、精油和天然保存劑的韓國手工皂。（IG_frednemine）

女生都喜愛甜食，無奈糖份致肥不能吃太多。美食當前，那種想吃卻不能吃的心情實在磨人。

韓國的手工皂品牌Fluffi Soap深知女生糾結的心情，既然甜食不能吃太多，那就設計出從視覺、嗅覺至觸覺都能令人滿足的雪糕手工皂，「好吃」程度要勝過真實的雪糕。

+ 3 + 2

Fluffi Soap的產品皆使用100%植物性油、精油和天然保存劑製作，不含防腐劑、固化劑與人工色素等化學加工物。每款手工皂都有其獨特功效，如充滿甜蜜櫻桃與玫瑰精華的Cherry Drop主打預防肌膚老化、充滿橘子精華的Juicy Bite可以幫助皮膚亮白、溫和的Pink Sand呵護肌膚，有效抵抗空氣中污染。

把剛出爐的香甜蘋果批戴在頭上

一個個麵包造型的帽子（IG_kent_hat）

把甜點造成帽子？馬卡龍、日式蜜瓜包、法式可麗露，各種可口的甜點竟然以令人意想不到的形式出現於女生眼前。日本帽子職人Kent手工製作的帽子品牌，大部分的款式都是麵包、奶酪、馬卡龍等形狀，可愛的設計風格連沒有配戴帽子習慣的女生也為之心動。

+ 6 + 5 + 4

Kent希望自己的設計是與眾不同的，便產生了把食物與帽子結合的構思。每頂帽子都是獨一無二，從最初構思版型、蒸氣塑形到收邊結尾，Kent都花盡心思。如此細膩的設計背後有著窩心的原因：希望大家能透過可愛的帽子，與其他人有更多的對話、相遇與笑容。