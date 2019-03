【ZARA 彩妝】香港終開賣　人氣唇膏媲美Chanel、Tom Ford

小資女最愛的ZARA早前宣佈重新推出彩妝品,但只限美國地區。女生們望穿秋水,ZARA彩妝系列終於正式登陸香港。法國製造的唇膏只售$99,套裝更只是$229,現時只可以於網站選購。心動購物前,不如先看看試色,再決定要把哪個色號帶回家。

模特兒妝容與膚色貼近香港女生,而且相片沒有經過PS處理,具有一定的參考價值。(IG_zara)

Ultimatte Lipsticks(絲絨啞光唇膏)

ZARA推出了媲美專業彩妝品牌的完整唇膏系列,於香港官方網站買到的包括Ultimatte Lipsticks(絲絨啞光唇膏)及Hi Matte liquid lipsticks(啞光液體唇釉)。模特兒除了西方人面孔外,也有亞洲面孔,妝容與膚色貼近香港女生,而且相片沒有經過PS處理,具有一定的參考價值。

Hi Matte liquid lipsticks(啞光液體唇釉)

ZARA的唇膏系列採用出磨砂藍色的包裝,簡約設計刻有ZARA logo。於法國製造的唇膏質素有一定的保證。Ultimatte系列含有抗氧化的維他命E,為雙唇持久保濕,啞光唇膏十二種色調從清新的裸粉色系到魅惑的莓果色系都一應俱全。

(Zara)

選對唇色可以提升氣質,反之則會令整個人變得俗套。顏色眾多不知如何入手,可以參考一下「唇膏一哥李佳琦」的推薦。試用了整套Ultimatte系列後,他推薦以下四款顏色:UM03、UM04、UM09與UM15,不論任何膚色的女生都能輕易駕馭。

帶暖色調土橘色(FAKESHION) #UM03色調偏橘,可說是平價版Giorgio Armani絲絨啞亮唇釉 #200,帶暖色調土橘色與皮膚偏黃的亞洲女生非常配合,加上絲絨質地更顯高貴,即使是健康膚色的女生也能有著顯白的效果。如果你的化粧包裡盡是粉色唇膏的話,不妨考慮添置這支溫柔的橘色唇膏。

偏棕的棕紅色(FAKESHION) #UM04偏棕的棕紅色,平價版的M.A.C.子彈唇膏#marrakesh,帶著冷艷的復古味道,搭配啞光絲絨感十分適合秋冬,酒紅色調的唇膏十分顯白。如果你正苦惱出席重要宴會要配搭什麼唇色,若是怕正紅色予人感覺太強勢,這支ZARA唇膏能讓你充滿氣勢又不失嫵媚。

偏紫的玫瑰色調(FAKESHION) #UM09偏紫的玫瑰色調,平價版的Chanel Rouge Allure Velvet # 63 Nightfall,薄塗相對來講會比較日常一點,更像是淡淡的大紅色,予人健康精神的感覺。厚塗的話就會偏紫,感覺成熟,非常適合黃皮膚的女生,娃娃臉的女生則會有種拿了別人的唇膏亂搽的感覺。

#UM15偏紅的棕紅色,平價版的Tom Ford #Impassioned。色調與UM04很像,同樣帶有濃厚的復古味道。UM15色調偏紅,會比UM04光亮點。適合初次挑戰深色調的女生,不論薄塗與厚塗感覺都差不多。

眾多色調花多眼亂,可以考慮唇膏套裝。Ultimatte Trio Set包含三支啞光唇膏,ZARA KIT BEHIND THE SCENES 限量套裝則包括Ultimatte Lipsticks #UM01、Hi Matte #M14與Line It Up! #L02,先以唇線筆勾勒嘴唇形狀,再塗上唇膏,令唇妝更持久。