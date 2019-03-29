【淘寶高質手袋】小資女必備：百元入手原創設計　時尚百搭cp值高

名牌手袋雖然款式經典百搭，不過價錢絕不便宜。不少平價品牌如Zara、Topshop、Charles & Keith也有高質素的款式，然而在街上卻容易出現「撞袋」情況。小資女想選購一個日常粗用又不失格調的手袋，淘寶款式也是親民之選。

貝殼半圓包（Abbott Vintage）

淘寶款式一般質量不會特別高，款式也離不開大牌的影子，大概與Charles & Keith不相伯仲。勝在價錢親民，作為日常穿搭的風格單品，有點綴造型之效。購買名牌手袋時，考慮到往後十年都在用它，會傾向選擇保守的款式。然而淘寶款式只是名牌手袋價錢的十分之一，便會嘗試挑戰平日不會選擇的顏色與款式。你會發現各款風格的可能性，其實自己不是只有一種穿搭打扮。

推薦以下三間各有特色的淘寶店鋪，從文青風、復古風到時尚風的女生都能找到心頭好。

Contour Lines：假日風時尚女孩

店舖找來帶著厭世臉的外國女生作模特兒，除了手袋好看，她們的穿搭也能成為日常打扮的靈感。($314)（Contour Lines）

店舖裡的手袋均為原創設計，大多採用拼色皮革與不同物料拼接而成，充滿新鮮感又不失女性味道，適合個性打扮的女生。第一次看到這間店是被它的青綠色馬鞍包所吸引。平常沒有特別留意綠色單品，卻莫名地喜歡上這個手袋，青綠色的袋身與金色圓扣非常配襯。除了手袋，Contour Lines也有推出背包與腰包。

+ 7 + 6 + 5

店舖找來帶著厭世臉的外國女生作模特兒，除了手袋好看，她們的穿搭也能成為日常打扮的靈感：素色系的打扮透過不同層次的穿搭，打造出與別不同的溫柔感覺。要對抗潮濕的初春，不如先為日常穿搭換上一抹清新。

Joydivision Handcraft：純淨天然少女風

清新的休閒風格 ($550)（Joydivision Handcraft）

Joydivision Handcraft的手袋採用植鞍革，100%人手製造。袋子款式簡潔，感覺清淡樸實，適合追求極簡主義的女生。皮革會隨着不斷的使用和時間的流逝，從堅硬的質感慢慢變得柔軟。手袋的顏色會逐漸加深，同時皮革自身也會分泌油脂，逐漸產生光澤的效果。

+ 5 + 4 + 3

曾經試過手造一個素色的皮革銀包，起初它呈現出淺淡的皮革顏色，隨著每天使用，銀包顏色變深而且柔軟有光澤，你會驚訝因時間洗禮而散發的那種獨特韻味。

Abbott Vintage: 有溫度的輕復古女生

配上竹節手挽，復古味濃厚（$314）（Abbott Vintage）

復古女生散發著的優雅氣質總是能輕易把人迷倒，那種有故事的年代感打扮令人印象深刻。把舊日的情懷加上個人風格，配襯一個輕復古手袋，展現獨特的魅力。

+ 8 + 7 + 6

Abbott Vintage的手袋雖走復古風，卻容易配襯，日常穿搭也能輕易駕馭到。其中一款帶有誇張珍珠款式的手袋令人驚喜，有種令人無法抗拒的復古感覺，加上芥末黃與甜美粉紅色的配搭，溫柔又不嫌單調。可惜的是手袋上的珍珠只為塑料，並非天然珍珠，容易出現破損掉漆的問題。

淘寶款式雖價錢親民，但是一分錢一分貨，品質當然無法與名牌相比。然而小資女無法花費太多金錢於手袋上，把名牌手袋與淘寶手袋交替使用，加以個人品味配襯出時尚風格，淘寶貨色也不一定是無法入手。