【空瓶回收】空瓶可回贈金錢？Jurlique每空瓶當$10、MAC唇膏6換1

早前01女生介紹了好用到見底的護膚／化妝品給大家，響應了「Hit Pan」熱潮拍下一個又一個的空瓶並分享了我們的用後感，證明其好用程度確實是「珍珠都無咁真」。 不過，過後的空瓶又該如何處置？你又會否有過這樣的煩惱？

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筆者習慣遇上好的護膚／化妝品，在完全用盡的狀況下，保留其空瓶，方便自己記住以及在日後再次購買，不過仔細想想，除了Sample Size的空瓶可用於存放少量的護膚品作旅行時使用外，其餘較大的空瓶則只能用作提醒自己的用途，到最後還不是會變成一項「廢物」，只會充斥於房間中的某一角？

頓時突發奇想，或許我們都能將空瓶交到去設有舊瓶回收活動的美容品牌，部份更會聯同本地回收機構，循環再造，為環保出一分力；然而更有部份美容品牌會為計劃設置優惠，你又知道有哪些品牌包括在內嗎？

【點圖即看回收「優惠」】設舊瓶回收計劃的美容品牌：

+ 3 + 2

Jurlique

Jurlique將於4月15日至5月14日期間進行回收計劃。(jurlique＠Instagram)

Jurlique一向奉行愛護地球的理念，不但設有自家農場，由產品研發、種植、採摘、萃取提煉至生產過程都以大自然為本，務求取得最大平衡。

適逢4月22日為世界地球日，品牌為響應環境保護及減廢行動，將於4月15日至5月14日期間進行回收計劃。只需將Jurlique產品空瓶帶到其品牌專門店或專櫃，每個空瓶即可當作HK$10使用（僅限於選購正價貨品）。

將自己已經沒用的空瓶當作現金使用，確實是非常吸引。不過，也需留意的是，當中的空瓶並不包括紙盒、旅行裝或試用裝的包裝產品以及玫瑰絲絨蜜粉產品，同時每人每日最多只可獲得HK$30的折扣優惠。擁有大量空瓶，又想要節省到最盡的朋友，不妨分開幾天將空瓶拿到門市？不過，要是怕太麻煩的話，每人每日最多HK$30也是一個相當不錯的優惠，反正只是一個額外的Bouns，環保從來也不是為做而做，養成回收習慣才是最重要的事情。

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Melvita

Melvita回收計劃「玩法」並不複雜。(melvitahk@Instagram)

Melvita的回收計劃一直推行多年，未知你又有否試過參與其中？「玩法」並不複雜，只需將你有的空瓶（只接受其品牌的空膠瓶）帶到Melvita專門店，並放於店舖當中的收集箱即可，當收集至一定數量，Melvita便會將空瓶交到本地回收機構，進行循環再造。而店員則會給予你一張回收空瓶印花咭，每個空瓶能換取一個印花，只要集齊8個印花，即可獲得HK$40的購物優惠。

Clé de Peau

Clé de Peau是少數會回收碎粉盒的品牌。(cledepeaubeaute@Instagram)

大部份設有回收計劃的美容品牌，均只會回收護膚品，化妝品等一律不設回收，但Clé de Peau則除了會回收護膚品的空瓶外，亦會回收碎粉盒，不過兩者均需先自行進行清潔，同時確保瓶內並沒有任何的剩餘液體或粉未。

雖然Clé de Peau的回收計劃當中沒有包括任何的回贈服務，也沒有任何的免費試用裝提供，但至少品牌已經為環保走得更遠。平日有使用開品牌碎粉的女生們，不妨也減少製造廢棄物吧。