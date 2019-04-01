愛情插畫｜別人男友從不讓我失望：身邊人只有腩肉、影相零天份？

有一種說法是「別人的男友，從來不會讓我失望」，對比別人的男朋友，總是認為自己的另一半做得不夠好，往往羨慕他人的幸福愛情。

一班女生聚會時，話題必定離不開成長、工作、購物，以至彼此的感情狀況，當談及大家的男朋友此類型的話題，聽畢定會默默地在心裡比較，永遠有種想法是別人的男朋友無論在外形、條件、寵愛程度上，都比自己男朋友來得更好，尤其是當與自己的男朋友相處久了，放心將大家的真實性格呈現出來後，總會發現對方的缺點，取而代之的是認為對方不夠好。

台灣插畫家「補啾」把自己與別人男友的差異，繪畫成插畫「自嘲」一番，並分享至社交平台，當中也有說中你的心聲嗎？

別人的男朋友擁有五塊腹肌；而你的男朋友只有一塊.......

(chien_cat1920@Instagram)

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別人的男朋友會幫忙拍出女神感覺的照片；而你的男朋友雖然也會搶着替你拍照，但技術往往慘不忍睹。

遇到蟑螂時，以為男朋友會像別人男朋友一樣勇敢把蟑螂消滅，作一切保護你的行為，但現實是...他比你還要害怕。

更多別人的男朋友與自己男朋友的分別，有說中你的心聲嗎？

+ 6 + 5 + 4

或許，現在的你正表示感同身受，但也別忘記男朋友也有比別人優勝的一面，就是默默地為你付出，吃不下的食物幫忙吃掉、遇上需要他的時候，總會及時的出現，即使未能成功解決問題，但也會盡最大的努力，在羨慕別人的男朋友比較好時，不妨多想一下自己男朋友平日對你滿滿的愛吧！

男朋友也有對你好的一面，你又記得嗎？

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（圖片獲chien_cat1920授權轉載）

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