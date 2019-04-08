Janice Man結婚｜由旺角到米蘭　「𡃁模始祖」變女神黑歷史回顧

上週，文詠珊（Janice Man）宣佈將於今年10月份與圈外男朋友吳啟楠（Carl）結婚，並將於米蘭Lake Como的古堡舉行婚禮，成為幸福的人妻。 不少人都會把Janice Man結婚的消息，稱之為「女神封盤」，然而你又記得現在氣質滿滿的Janice Man也曾有過一段黑歷史嗎？她又是如何走出當年充滿mk味道的時裝車禍，變成現時眾人的女神？

雖然Janice Man的婚照僅只有幾張，亦是遠鏡為主，但從相中看到她繫上低髻，總共換上了3款露背婚紗，散發陣陣的女人味。又有誰會憶起眼前的這個女神也曾經mk過？

【𡃁模時代】馬上點擊圖片回顧Janice Man的少女時代＝＝＞

+ 8 + 7 + 6

Janice Man當時以「𡃁模」身份出道，然而當時還未太盛行「𡃁模」這個風氣，直至後來周秀娜、楊梓瑤（現名為楊焉）、八模等陸續出道後，外界更將Janice Man和同期出道的Angelababy稱為「𡃁模始祖」。當時的Janice Man紅得廣告代言一個接一個，無論是代言的時裝產品，還是整體造型，包括大眼Con、長曲髮等，都是少女們的指定參考對象。

那時的Janice Man喜愛穿上連身裙配上一對厚底露趾高跟鞋，要麼選擇色彩鮮艷至極的服裝，要麼就選擇過多皺褶位的服裝款式，十分累贅。加上，人越大就越覺那些造型實在是不堪入目，甚至帶有一種俗氣可言；隨年齡增長，Janice Man也逐步脫離那時的衣著打扮，更多次被品牌邀請出席各地的時裝週活動，搖身一變成為時尚達人，帶有一份輕熟女的味道，到底她有甚麼方法？

棄艷麗色彩；改以素色打扮

Janice Man現時傾向選擇比較平實的素色服裝。(janice_man@Instagram)

從前的Janice Man喜歡選擇艷麗色彩的衣服款式，配上大曲髮髮型，確實是帶有一陣土味；現時Janice Man在打扮方面，則傾向選擇比較平實的素色服裝，也會選擇以Tone on tone的配搭方式，用上近似色令整體造型更和諧，出席活動時，她會選擇恤衫款式搭配西褲，呈現出成熟的韻味；而私下的她則愛好隨性休閒的打扮，比起初出道時期，更傾向選擇粉嫩顏色，帶出本身柔和的性格。

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以Pattern突出造型

Janice Man較愛以Pattern取勝，為造型增加亮點。(janice_man@Instagram)

Janice Man於「𡃁模」年代，除了愛色彩鮮艷的服裝，還愛選擇帶有皺褶位的服裝款式，以為能為造型增加焦點，但事實是令造型顯得不夠乾淨俐落；而近年的她則較愛以Pattern取勝，千鳥格紋等圖案更是她的最愛，除了穿上一套西裝外，也會在T-Shirt配牛仔褲等休閒造型外穿上西裝外套，減低過份正式感之餘更型格，同時成為造型的亮點。

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牛仔單品變得平易近人

Janice Man謹守「上闊下窄」的原則。(janice_man@Instagram)

雖然Janice Man以往也會以牛仔單品示人，但配上T-Shirt，戴上Cap帽，完全是街頭少女的打扮，甚至會搭配一對厚底鞋；現時的Janice Man則大多數會配上波鞋，令整體感覺變得更親近。

另外，她又會選擇Oversized牛仔外套，內搭T-Shirt和Skinny Jeans，不少女生都會擔心Oversized外套會顯胖，而Janice Man就為此示範了最佳的穿搭方法，謹守「上闊下窄」的原則，於穿上Oversized牛仔外套時，下身服裝的剪裁必定要以窄身為主，如Janice Man每次都會穿上Skinny Jeans，達至顯修長的效果，同時不費力也能呈現出時髦感覺。