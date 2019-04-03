情侶照甫士｜韓國夫婦情侶穿搭極具參考性　4年同位置拍照記錄愛

如果每天出門前，都能與身邊的那個他拍個照，一直記錄至互相變老的瞬間，是多甜蜜的一件事情。

由2015年開始，Sohee與Seogwiper習慣在同一位置擺着相同的甫士，記錄他們的愛情。(sohee.kong@Instagram)

有些情侶喜歡每天與對方說「我愛你」，有的會喜歡每天給對方一個擁抱，從而表達愛意。韓國就有一對夫婦每次兩個人出門時，都會站在家中的庭園前拖手合照，並上載至二人的社交平台，以記載他們那份濃厚的愛意。

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Sohee與Seogwiper於2014年結婚，2015年開始養成這樣的習慣，在同一位置擺着相同的甫士，到現在已歷過多個的春、夏、秋、冬。但特別的是他們每次出門都會先襯出一套情侶套裝，而他們的情侶裝並不是穿一式一樣的衣服款式，而是會花心思利出搭配技巧變成具個人特色的情侶穿搭。

他們大多會以同色搭配的方法襯出情侶裝。(sohee.kong@Instagram)

除了「上下對轉」配搭，如男生的上身服裝與女生下身所穿的服裝顏色相同外，或許是二人平日的衣著風格相接近，他們最常以同色搭配的方法，選擇同一風格、近似款式的服裝，既沒有老套的感覺，又能增加二人於造型上的相似度，展現出更相襯、更甜蜜的愛情。然而，在他們身上最常出現的總是較百搭的單品，如長外套、Trench coat、衛衣以及牛仔褲，均是大部份人家中衣櫃都會有的單品，絕對可以像他們一樣變得與眾不同。

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另外，他們也會在社交平台上分享平日相處時的點滴，如一同刷牙、做家務、以至敷面膜的行為，都會一一把它記錄下來，光是相隔着螢幕也能感覺到當中的愛情熱度。

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