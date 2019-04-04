Urban Decay X《權力遊戲》聯名彩妝　把「龍母」妝容帶到現實

備受美妝界追捧的彩妝品牌Urban Decay與《冰與火之歌：權力遊戲》（Game of Thrones）聯乘，推出極具收藏價值的彩妝品。在期待第八季開播的同時，同樣充滿魔幻感覺的Game of Thrones彩妝可算是史詩級化妝品。

連女生也會被Daenerys Targaryen的典雅妝容迷倒（IG_daenerys.instargaryen）

Game of thrones最終一季將於香港時間4月15日首播。追看了多年的劇集終於迎來結局，到底誰可以坐上鐵王座（Iron Throne），誰又會命喪於此，追劇的心早已準備好迎接最終回。劇中Daenerys Targaryen造型多變，一頭銀髮顯得皮膚更白皙，時而性感時而脫俗的打扮成為劇中焦點。她成為三條龍的主人後，從溫婉女生變成霸氣女王，連女生也會被她的典雅妝容迷倒。

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一系列的限量彩妝品將與《權力遊戲》最終季同步發佈，於官方網站公開發售。（IG_urbandecaycosmetics）

Urban Decay一口氣推出了多款Game of Thrones限定彩妝品，不但包裝華麗而且設計極具心思。以各家族勢力為設計概念的二十色眼影盤令人驚艷，以Westeros與七大王國中的女強者命名眼影，立體設計以四大勢力劃分，分別是Hardhome的銀白系列、Winterfell的金屬系列、King's Landing的大地系列與House Targaryen的金與紫系列，氣派非凡貫徹Game of Thrones的形象，畫出充滿個性又飽和的眼妝。

以Mother Of Dragons為名的三色光影盤印上龍蛋浮雕，分別以Drogon、Viserion和Rhaegal三條龍命名，帶金屬光感的彩妝效果。顏色為淡粉、香檳金與古銅金色，閃粉細緻可以同時做到打亮與修容的效果。

三色光影盤以Mother Of Dragons為名，印上龍蛋浮雕（IG_urbandecaycosmetics）

除了眼影盤與光影盤外，聯乘系列還有眼線筆與唇膏。其中較特別的是Dracarys Lip & Cheek Stain唇頰兩用液， 經典Targaryen red的顏色配上絲絨質地，印上面頰不會過份顯色，透薄的紅色打造好氣息妝容。

Urban Decay自二月首次於Instagram預告將推出與《權力遊戲》聯乘的彩妝品已經令人期待，現在正式釋出實物更是讓女生們希望馬上擁有。一系列的限量彩妝品將與《權力遊戲》最終季同步發佈，於官方網站公開發售。

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