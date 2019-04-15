《第38屆香港電影金像獎頒獎典禮》已於昨天（15/4）完滿結束，各獎項也花落誰家。除了賽果令人關注，女星們的衣著也是極大的討論話題。 今屆金像獎雖然比起去年來說，女星們的打扮傾向走穩陣派為主，大多以黑、白兩色迎戰，只有少數女星的衣著帶有色彩可言，不過仍是屬簡單款式，但沉穩格調中總會有些人失手。

率先按圖欣賞女星們在金像獎2019的打扮：

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然而，未知有份參與今屆金像獎的女星是否汲取了上屆的教訓，從今屆的衣著上看到大部份均是走簡約風調，沒有像去年的有任何極出位的衣著，也以黑、白等素色為主，但不標奇立異就不會有失手的一刻嗎？

按圖觀看一眾失手女星：

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「最佳女主角」曾美慧孜 - 品味有待改進

金像獎2019最佳女主角：曾美慧孜（葉志明、陳順禎、梁碧玲攝）

曾美慧孜於本屆金像獎打敗對手，奪得最佳女主角；不過深信若在衣著方面有「最佳失手大獎」的話，必定也是她一手包辦。與阿Sa、余香凝一樣，曾美慧孜總共也換上了兩套服裝，不過還多了一件Viktor and Rolf的綠色長外套。

在紅地氈上，曾美慧孜先穿上黑色超Deep V背心長裙，雖然款式沒有太大的問題，但比較難以修飾她增磅後的粗手臂，然而最大的驚嚇絕對是她於走紅地氈初期所穿上的Viktor and Rolf綠色蓬紗外套，外套下的蓬紗設計、裝飾不但令她看起來更累贅，更能將她的微胖身形表露出來外，亦像個「樹精」一樣，整體走型格感的外套更與內裡的黑色長裙大為不配。

另一套則是Atelier Versace吊帶V領黑色開衩長裙，同樣未能修飾她的身形外，金色的鑽飾並未能為她增添貴氣感，相反，一朵朵的金色裝飾花朵，添了幾分俗氣。

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另外失手女星代表：

王敏奕

王敏奕（wongmanyik@Instagram）

王敏奕的衣著品味平日亦未見得難以接受，可惜標誌臉龐下，是次選的裙則較失望。腰間白色山茶花裝飾，與透視材質毫不搭配，下身裙擺的流蘇亦見累贅。all black髮型，與下身的透視輕紗，不太相襯，反而將頭髮放下可能更顯嫵媚。（順帶一提，手袋也是莫名其妙......）

陳嘉桓

陳嘉桓（葉志明、陳順禎、梁碧玲攝）

穿碎花款式本身也十分適合陳嘉桓的青春感，不過與Deep V到肚臍的款式並不配襯,，配上黑邊Lace、一層比一層窄的蛋糕裙擺，未能突顯她的高挑身形，反而更顯比例奇怪；加上所選擇的頸鏈款式也與造型不相襯。

余香凝

余香凝（葉志明、陳順禎、梁碧玲攝）

要說到今屆最期待的女星之一，必定有余香凝。所說的期待並不是期待她以短短入行三年的年資綻下最佳女主角的獎項，而是期待她今屆的打扮會否會上屆金像獎時一樣的出位！上屆余香凝以仿菲林底片為造型的靈感，隨即成為當時的焦點，以及話題所在。

今屆金像獎，余香凝回歸平淡，兩套服裝均是希望打造高貴、「大個女」的形象，無疑是成功洗底。出場表演「最佳原創電影歌曲」《陽光普照》時，雖然大紅色Tube Dress晚裝，能修飾她的手臂，帶來優勢，不過Tube Dress胸位較低，視覺上壓扁了胸脯。表演時也不慎下滑，令乳貼露出，認真失策。

余香凝去屆金像獎出位穿搭，今年形象似公主，可惜一不小心再度成話題！（攝影：陳順禎、梁碧玲、黃國立、江智騫）

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