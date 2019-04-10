阿Sa蔡卓妍繼《非分熟女》後推美容面膜　吸金潛力或比演戲更高？

蔡卓妍（阿Sa）經常都會在Instagram發佈照片並Hashtag「#正菜妍誠意推介」，最近她又發佈了多張照片，同時打上相同Hashtag，指出自己的「BB」即將出世。

蔡卓妍（阿Sa）推出首個自家護膚品牌：ENFANTSKIN。(choisaaaa@Instagram)

是次阿Sa不再推介新手袋、新波鞋，所說的「BB」並不是新電影或新歌曲作品，而是首個自家護膚品牌：ENFANTSKIN，以及於4月11日正式發售的CO2活顏注氧面膜。

CO2活顏注氧面膜為品牌首波主打產品，價格分別為HK$888／10片及HK$488／5片，建議連續使用10天，隨後每週2-3次。（品牌圖片）

作為品牌的首波主打產品，當然有一定的份量與賣點。把面膜塗於臉上後，所釋出的泡泡能夠即時打開肌膚底層的滲透管道，徹底清潔肌底的同時為肌膚保濕，注入氧份，促進細胞更生。

而阿Sa更於Instagram上載影片落力介紹面膜集美白、緊緻於一身，能夠達到淡化色斑、祛黃、清潔、改善粒粒等功效。面膜除了能重點改善皮膚問題，更重要的是不含防腐劑、香料等成份，完全不用擔心會有一陣的假香味，亦減少了皮膚的負擔，就連敏感肌的女生也十分適合呢！

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另一驚喜是產品包裝方面，一如阿Sa平日的可愛風格，雖以簡約為主，但白色包裝下襯托色彩繽紛、用線條堆砌而成的多個圓形圖案，像是不同顏色的泡泡，以配合泡泡面膜的主題，極具心思以及誠意，唯面膜暫時只能於品牌官方網上商店購買，較不方便。

蔡卓妍（阿Sa）形容產品包裝上的圓形圖案就如不同顏色的泡泡，像小時候在公園玩泡泡一樣，看到後都會開心起來。（品牌圖片）

藝人親試作生招牌，吸金潛力不容忽視？



雖然只是第一項產品，但連研發的過程也非常認真，經醫美科研專家仔細分析，及後阿Sa親身試驗，確保面膜的功效才推出市場，相信為一眾粉絲們帶來更強大的信心保證，筆者的編輯部同事們也很心急，能否像阿Sa一樣重拾BB肌。不過名人藝人推出自家品牌，阿Sa當然不是第一人。前輩們有劉嘉玲、范冰冰，後起之秀，則有為全球化妝品牌羨慕的Kylie Jenner。

Kylie Jenner的自家品牌Kylie Cosmetics，於2015年底成立，以價格相宜的唇妝產品聞名。憑Kylie Jenner網絡人氣高企，短短18個月時間營業額達4.2億美元，奢華美容品牌的Tom Ford，足足花了10年才超5億美元營業額線。坊間估計公司2022年市值達10億美元，但Kylie Jenner已於今年3月提早達標，以21歲成為憑創業當上最年輕的億萬富豪，打破Mark Zuckerberg憑創立Facebook訂下的23歲紀錄。

雖然Kylie Jenner創造神話，但女星創立自家美容品牌，不一定長賺長有？你又是否知道，哪個品牌已經「不再更新」？（點圖即看）＝＝＞

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參考資料：VOGUE

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