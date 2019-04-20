GU、Lowrys Farm平價日牌衣著配妝容教學　小資女時裝插畫聖經

以往想要一次過得到時裝、美妝、美甲上的新資訊，必定要購買潮流雜誌；隨互聯網興起，也改從互聯網接收時尚快訊。 不過你又有沒有想過在沒有過多的文字、只有圖畫的狀況下也能完全掌握「時尚」，學會打扮這回事？

日本插畫家meeco以手繪插畫方式分享多個穿搭造型。(meecosme@Instagram)

以手繪插畫方式分享多個穿搭造型，同時貼心地加上少量文字介紹該服飾的所屬品牌與價錢，那就是日本插畫家Meeco的風格。

她所介紹的造型打扮卻沒一味只有Chanel、Valentino、Gucci等奢侈品牌；相反，她描繪的卻是女生們都非常熟悉的日系大眾品牌，如Lowrys Farm、Nice Claup、Global Work、GU，均是由幾百元至四位數字內有交易，絕對值得小資女們一看，用以當作平日的穿搭靈感。

Meeco的穿搭插畫走可愛少女格調，粉色系、碎花、透視、毛毛元素的服裝，有休閒舒適類型，也有可供約會的造型，予女生們參考，平日熱愛甜美打扮的女生必定會喜愛！

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可愛風外，Meeco也有畫出其餘造型風格。(meecosme@Instagram)

倘若你不是走開甜美路線的女生，也絕對不用擔心！Meeco也有畫出其餘造型風格，適合鍾情於簡約、素色系的女生。從插畫中看見，Meeco大多喜愛以短身上衣搭配半身長裙，外加外套，除了增加層次感，也令整體造型沒那麼單調樸素，配上高跟鞋，就已經完成一個上班裝束了。

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穿搭以外，Meeco也有分享一些美妝資訊，以簡單的圖文並茂教導女生們如何將頭髮髮尾夾曲、化妝等步驟，簡單易明，同時也會有她的私心分享，畫下「What's in my bag」，將她認為好用的美妝產品描繪出來。

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就連美甲資訊也絕不放過，故從Meeco的作品中必定能找到你想要留意的範疇，更可以說成是一本另類的網上雜誌。

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（圖片獲meecosme授權轉載）

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