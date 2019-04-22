【Game of Thrones】幾招學懂《權力遊戲》龍母Daenerys妝容技巧

《權力遊戲》（Game of Thrones）自播出之後一直都是一眾劇迷的大愛，順帶令劇內一眾演員變得極受歡迎。當中最受歡迎的角色，當然就是兩位主角Jon Snow及龍母Daenerys。 龍母Daenerys堅強卻不失溫婉，無論男、女觀眾都無法抵抗她的魅力！原來只要學會她的妝容技巧，就可以如她一樣剛柔並濟。

以下是化龍母妝容的技巧，大家快點學起來吧。

《權力遊戲》劇照

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底妝是一大重點

（圖片來源：bustle.com）

龍母Daenerys皮膚透白亮麗，大家可以使用粉底刷在臉上塗抹粉底，並以遮瑕度極高的遮瑕膏修飾黑眼圈及面部瑕疵，營造出乾淨的透明感。

眉型不宜太幼以顯氣勢

（圖片來源：bustle.com）

飾演龍母Daenerys的演員Emilia Clarke天生有道渾然有力、顏色偏濃的眉。化妝師並沒有把她的眉修到又長又細，反而保留了她原本的眉型。

女生若想化Daenerys Targaryen的妝容，可以以眉筆或眉粉打造飽滿柔軟的眉毛。眉型方面，Emilia Clarke屬於一字眉。一字眉的女生予人強悍的感覺，非常配合龍母應有的氣勢。若想如Daenerys一樣堅強又溫柔，緊記要在眉妝上下功夫。

加強眼睛的明亮感

可以使用棕色眼線筆輕輕畫一條內眼線（圖片來源：bustle.com）

眼妝方面，Emilia Clarke本身已經擁有一雙明亮的大眼睛。化妝師在設計Daenerys Targaryen的妝容時，只使用了極少的眼妝，讓她的雙眼看起來清澈乾淨。

大家可以先以淡灰色塗抹整個眼窩，眼尾處再抹以少許淡紫或淡粉紅色眼影，平衡一字眉的強勢感覺。

Daenerys的眼妝重點在於溫柔乾淨，因此大家要避開黑色的眼線，可以使用棕色眼線筆輕輕畫一條內眼線，再以睫毛液把睫毛梳得分明，即可畫出Daenerys的眼妝。

利用胭脂和唇色營造柔美感覺

（圖片來源：bustle.com）

在胭脂的選擇上，大家可以用桃紅色胭脂營造了Daenerys白裡透紅的皮膚。

（圖片來源：bustle.com）

唇色方面，Daenerys偏向塗抹較為溫柔的乾燥玫瑰色，可以改善面色之餘，又可以讓妝容看起來溫婉。

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