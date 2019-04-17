【Game of Thrones】《權力遊戲》第8季新片頭　每秒都洩露天機？

關於《Game of Thrones》的片頭，之前就有個說法，指整個《Game of Thrones》的故事是由Sam Tarly經歷完一切之後，把七大國的權力鬥爭寫成了一本書，《Game of Thrones》亦是以他的角度寫成的故事。片頭中齒輪狀的太陽，上面不停運轉的波波就是指「權力」；而星盤上的圖案亦記載了主要歷史事件。

每季的片頭都會有少許不同，隱含了該季故事會發生的主要地點，幾乎是每一秒都包含了大量的信息！昨日不少觀眾看第八季時都可以發現片頭與前七季出現大量變化。大家很有可能可以從中猜測誰是最後勝利者。

各個曾經出現在片頭的國家：

+ 6 + 5 + 4

星盤圖案

第一季片頭的第一幕，象徵Targaryen的巨龍噴火，意味Targaryen家族當年以巨龍統治七國的盛世局面。跟在龍後面的是一艘船，代表的是Targaryen家族的伊耿在維斯特洛登陸，然後征服了七大王國，建立起坦格利安王朝的統治。

第一季片頭截圖（HBO）

第一季片頭截圖（HBO）

到了第二季，星盤的圖案改變，巨龍旁邊的城堡起火，而巨龍亦呈現扭曲狀態，象徵Targaryen家族的滅亡。

第二季片頭截圖（HBO）

到了最終季，星盤的圖案再次改變，顯示的是龍母Daenerys Targaryen帶著消失了幾百年的巨龍希望統領七國。圖案與第一季十分相像，會不會代表龍母Daenerys可以再次讓Targaryen家族興盛起來，坐上Iron Throne呢？

Winterfell

第一季片頭截圖（HBO）

隨後鏡頭快速轉到Winterfell。在第一至第七季的片頭，一開始都會顯示King's landing，意味著King's landing一直都是權力的中心。而在第一季片頭，Winterfell緊接著King's landing出現，意味著House Stark當時仍然站在權力的中心。

不過，到了第三季，Winterfell出現的次序已經大大延後，並且被薰黑出現。顯示出Winterfell被Theon Greyjoy破壞後變成頹垣敗瓦、沒有主人的悲慘居面。

Winterfell在片頭的樣子一直有變化：

不過在最新一季的片頭中，Winterfell再次排第二位出現，King's landing的出場次序則去到很後才開始出現！

神木林

第八季片頭截圖（HBO）

而神木林在第一至第七季的片頭中，還未強壯地生長，只有稀疏的葉子掛在樹上；酊了第八季，神木林卻變得非常強大，相信會在第八季佔上很重要的地位。不少網民猜測與神木林關係最密切的Bran Stark其實是夜王的化身！不知道最後會不會是Bran Stark坐上Iron Throne？

另外，緊接著地牢一幕，出現了畫有代表Lannister家族的獅子圖案、握有狼頭的人像、以及被吊死的狼的胴體。到底指的是一眾主角會在地牢一解當年殺死殺害Stark家族的仇恨，抑或是指狼族會從此被纖滅？

第八季片頭截圖（HBO）

King's landing

然後鏡頭轉到King's landing，地牢出現三個不同距離的龍頭，它們前方有彗星或火球出現。直至第八季第一集，三條龍（就算有條成為white walkers）依然遠在北方，為何之後它們會出現在南方的King's landing？是指一直存放在地牢裡的巨龍遺骸，抑或是Daenerys帶領三條龍坐上Iron Throne？抑或是夜王最後收服了三條龍並侵占了King's landing？又或是連最後兩條龍都被Cersei Lannister擊敗，Cersei Lannister成為最後贏家？

第八季片頭截圖（HBO）

鏡頭一轉，最後Iron Throne從地底升起，而代表著Lannister家族的獅子圖案隨之出現，不過隨後出現的星盤圖案卻是象徵Targaryen家族的巨龍，而且亦只有巨龍，再沒有其他家族的印記！由此可見，龍母或有正統血脈的Jon Snow很有可能會纖滅現在坐在Iron Throne上的Lannister家族，成為最後的贏家。

然而從第一季開始大家就知道，在《Game of Thrones》的世界裡從沒有絕對，就算再重要的角色都有可能被編劇處死，誰可以成為權力遊戲真正的贏家，相信只有看完最後一集才可以肯定。

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