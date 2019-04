【Game of Thrones】《權力遊戲》第8季新片頭　每秒都洩露天機？

關於《Game of Thrones》的片頭,之前就有個說法,指整個《Game of Thrones》的故事是由Sam Tarly經歷完一切之後,把七大國的權力鬥爭寫成了一本書,《Game of Thrones》亦是以他的角度寫成的故事。片頭中齒輪狀的太陽,上面不停運轉的波波就是指「權力」;而星盤上的圖案亦記載了主要歷史事件。