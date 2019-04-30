Coach、Kate Spade以外　OL必備四個優雅、不撞款的小眾手袋品牌

每個上班的女士們都需要一個手袋，不但能放置你們的必需品，更令你於職場突顯你的個人形象。對女生來說，一個時尚的手袋，恍如一張會說話與行走的卡片，默默地道出你是誰。當然你可以投資一些經典的名牌手袋，不過有時一些時尚又獨特的小眾品牌，更能突出你的個人品味，這次我們為你介紹 4 個人氣超高小眾手袋品牌，讓你在職場贏得別人的仰慕的眼光。

＃1 Ratio et Motus

這個 2018 年才剛成立的手袋品牌 Ratio et Motus，由設計師 Angela Wang 和 Daniel Li 聯手推出的品牌，不足一年，就已被各大時尚雜誌、時尚達人及國際網店的青睞，Ratio et Motus 是拉丁語，意思是「理性與感性」，手袋以最簡潔復古為主，配上高級皮革製作，百搭易襯。

▼▼Ratio et Motus意指「理性與感性」，以簡潔復古為主丶百搭易襯（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

#2 Little Liffner

Little Liffner 是斯德哥爾摩的品牌，於 2012 年推出以來，創始人Paulina Liffner ，曾獲得 Elle Sweden 頒發的 2015 年度配飾設計師獎，並獲得 2016 年Guldknappen 頒獎典禮的優異獎項，可見她的功力。手袋設計糅合了復古與現代街頭風，加上意大利的精湛的工藝，令它成為時尚達人的寵兒。最受人注目是它們的鱷魚手袋，小巧且別緻的手袋，加上今年的流行鱷魚紋，無疑是你的首選。

▼▼Little Liffner的設計糅合了復古與現代街頭風，最受人注目是它們的鱷魚手袋（按圖放大）▼▼

+ 4 + 3 + 2

#3 Khaite

設計師 Catherine Holstein 追求簡約的美感，相信女性的獨特美，故 Khaite 的風格有點像 Old Celine ，沒有浮誇的 Logo 設計，品牌標誌也低調含蓄，設計乾淨俐落中又不失優雅。品牌也講究選料和手工，用上意大利著名皮革，鑲上不同的點綴，而且有不少容量夠的手袋款，適合事業型的女生。

▼▼Khaite的風格在乾淨俐落中又不失優雅，最適合事業型的女生（按圖放大）▼▼

+ 3 + 2

#4 Janis Studios

Janis Studios 只用了短短一年時間，就成為紐約超具人氣的手袋品牌。品牌推出了它的的標誌性手袋 Darka Bag，簡單的設計配上柔軟的皮革，特別之處是女生可根據心情、場合或季節換掉手柄，當中的大圓環與銀鏈手柄就最適合上班。 最近，Janis Studios 更推出今年大熱的豹紋色彩，一件簡單的高領毛衣配黑色skinny jean，加上這個豹紋手袋，時炎尚之餘，又不會太誇張，絕對可以點亮你的上班造型。

▼▼Janis Studios標誌性的大圓環與銀鏈手柄最適合上班一族（按圖放大）▼▼

+ 3 + 2

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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