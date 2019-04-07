【MEDEA】意大利Model姊妹創立手袋品牌　將Céline低調美添玩味

品牌名字取自1969年《Medea》，該電影主要講述希臘女巫的故事，品牌由Giulia Venturini與Camilla Venturinii兩姐妹共同創立。二人同是模特兒，亦是藝術家，當活到30歲時，基於她們一直夢想可以共同創業，所以MEDEA就此誕生，從中融入各自的設計品味、生活經驗和藝術知識，打造自家手袋品牌。

其品牌理念亦相當簡單，兩位主理人異口同聲表示，人們總是將金錢用在手袋之上，盼望製作一個形狀像購物袋，又非常精緻的手袋。MEDEA首個手袋系列Prima，以仿紙袋的設計，採用牛皮製成，設計不但簡約優雅，而且方便實用。以米蘭為基地的MEDEA，更被Dover Street Market、Selfridges及Opening Ceremony選為合作對象。

今年度，品牌推出新款手袋Hanna。（網上圖片）

其後，MEDEA推出不同尺寸的Prima，當中Mini系列亦相當吸睛。今年度，品牌推出新款手袋Hanna，從XXS至XXL間，它不但填補了品牌旗下手袋的尺寸差距，這個系列還擁有更寬的比例，採用鱷魚皮及小牛皮，配合鮮豔糖果色系，如橙色、綠色及粉紅色等。

除了欣賞簡​約設計外，品牌新Lookbook，亦彰顯設計師對電影的熱愛。為了拍攝超現實的畫面，兩姐妹化身一對「女巫」，穿上復古的Alexander McQueen、John Galliano及Givenchy服飾，化上棱角形眼影及戴上尖型假鼻子，走在倫敦海德公園附近的街道，感覺既古怪又有趣。



愛簡​約袋款的你，這個It Bag有考慮要入手嗎？