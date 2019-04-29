【Johnny Depp新女友】與前度們完全不同！最性感的兩個部位是…

不少人都以為男神、女神比起容貌平庸的人擁有「資本」，有更大的機會找上一個更好的伴侶。然而在現實生活裡，顏值與幸福未必可以成正比，就好像是一代男神Johnny Depp，有樣有身型又事業又成，可惜愛情運卻非常一般，前年與前妻Amber Heard離婚之餘，更被控告家暴，事件至今仍未平息。

雖然被官司纏身，但世上無事可阻浪子墜入愛河。今年年頭，Johnny Depp就被媒體拍下他與22歲英國女演員Lily激吻的相片，近日再傳出他將與新歡Polina Glen萌生出結婚念頭。

Polina Glen是何方人物，竟能奪取男神心？

（圖片來源：IG＠polinaglen）

Polina Glen是一名「go-go dancer」，主要工作是在酒吧表演色情舞蹈。人生大部份時間居於俄羅斯，近兩年移居美國發展。據悉她與Johnny Depp於一個派對上認識，當時她正在派對中表演，Johnny Depp走向她並作自我介紹，而她竟然不知道誰是Johnny Depp。二人一拍即合，很快便雙雙墜入愛河。據悉二人拍拖至今一直感情良好，Polina Glen更搬入了Johnny Depp位於洛杉磯的豪宅同居。

（圖片來源：IG＠polinaglen）

+ 5 + 4 + 3

Polina Glen的外貌與氣質與Johnny Depp過往為人津津樂道的伴侶非常不同：清秀又靈氣十足的Winona Ryder、美得讓人目不轉睛的名模Kate Moss、相愛相守十多年的法國女星Vanessa Paradis、擁有完美臉蛋與身材的Amber Heard......全都擁有脫俗的氣質，以及骨感的身型。

+ 15 + 14 + 13

相反，Polina Glen肉感十足的身型，加上驚人的上圍及下圍，大概與「脫俗」及「骨感」這兩個形容詞沾不上邊。她深明自己的形象與感覺，因此打扮及妝容上都傾向將自己打造成性感尤物。如果你與Polina Glen一樣，因先天因素影響，成為不了氣質滿滿的知性女生，又或準備要在某些場合出擊（結識異性），不妨考慮大膽地挑戰Polina Glen的妝容風格。

作為一個性感尤物，少不了一雙誘人的紅唇。Polina Glen擁有一雙豐厚的唇，而且無可否認她的唇形長得非常好看（是男性會喜歡的唇形吧）。從她的相片，可以看得出她毫不吝嗇那雙性感的唇，常常塗上霧面質地的鮮紅色或血紅色唇膏，讓雙唇更飽滿，成為全場焦點。

（圖片來源：IG＠polinaglen）

+ 4 + 3 + 2

不少香港女生都擔心CARRY不了紅唇，始終亞洲人皮膚天生帶黃，紅唇很有可能讓皮膚顯得更黃。其實紅唇就如紅色指甲油一樣，能夠出乎意料地讓皮膚顯白。Polina Glen的皮膚亦不白，偏向小麥色，而紅色比起其他顏色的唇膏更能她擁有好面色呢。如果大家真的太擔心CARRY不了紅唇，建議在底妝上多下功夫，盡力均勻臉部膚色及遮掩瑕疵即可，胭脂方面則需適可而止，整張臉「紅當當」多少有點可怕。

+ 8 + 7 + 6

Polina Glen亦會在眼妝方面多花心思，務求可以傳遞到性感的眼神。眉妝方面，大家可以先把眉毛梳得整齊，再以眉粉或眉筆畫上一道形狀清晰、眉末帶勾的眉妝。眼妝方面，則以眼線液或眼線膏勾勒出雙眼形狀，眼線於眼末處微微向上勾，再以帶有睫毛增長功效的睫毛液把睫毛梳得整整齊齊，貓眼妝即大功告成。

對於女生而言，新女友Polina Glen確是沒有一眾前女友們的脫俗氣質，可以說是較為「重口味」，不知道大叔們是不是都喜歡這一類型？不過只要Johnny Depp開心，相信一眾粉絲也會真心為他送上祝福吧。

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