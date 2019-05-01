時尚總監穿H&M、Topshop、Marks&Spencer　「小手腳」打造知性感

或許會有種錯覺，總認為時尚總監所穿的服裝必然是奢侈品牌；但原來總不能覆蓋全部的人，Tracey Lea Sayer就是一個例外。

47歲的Tracey Lea Sayer，多以H&M、Topshop、Mango、Marks & Spencer等大眾品牌示人。(trayslounge@Instagram)

Tracey Lea Sayer已經47歲，但她的47歲與我們想像的47歲模樣總有點不同。她留有一頭淺金色頭髮，喜歡多重配搭製造層次感，沒有把一堆奢侈品牌作行頭放在身上；相反，大多時候都是以H&M、Topshop、Mango、Marks & Spencer等大眾品牌示人，也許是受她的工作：時尚總監、整個時尚行業的影響，故她的打扮也是充滿潮流氣息的；但更重要的是，她認為穿著打扮並不應被自己的年紀有所局限，難道47歲就沒有打扮的權利了嗎？

47歲的穿衣態度，並不會單純以「美」作選擇服裝的條件，強調舒適才是最重要的元素。Tracey Lea Sayer坦言自己到了現在的年紀已甚少選擇穿上短褲或任何的裙款，因為她認為短褲和裙款已經超出了她認為舒適的範圍，對她來說長褲才是更舒適的服裝，而經常看到她穿的便是連身褲。

懶人打扮必備：連身褲

連身褲是最讓Tracey Lea Sayer感到自在的造型。(trayslounge@Instagram)

連身褲是最讓Tracey Lea Sayer感到自在，又能輕鬆打造時尚感的造型。大多時候，她都是選擇牛仔布材質的連身款式，除了單獨穿著，Tracey Lea Sayer也會配襯貼身衣服在內，營造層次感，增加視覺效果，亦喜歡再穿一件恤衫在連身褲內，打造更隨性休閒感覺。有時候，她也會大膽選擇外加一件鮮明對比顏色或款式的外套，如在牛仔連身褲外穿上正式感重的西裝褸，更有個人風格。

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知性打扮必備：恤衫

Tracey Lea Sayer亦經常穿恤衫。(trayslounge@Instagram)

恤衫予人一種幹練感覺，亦能把Tracey Lea Sayer的女性魅力展現於人前，故Tracey Lea Sayer也喜愛恤衫配西褲的打扮，不過有時候她也會配襯鬆身剪裁的褲款，如闊腳褲、Boyish Style的直腳褲等；也是因為喜愛舒適的打扮，Tracey Lea Sayer有時會配襯牛仔褲，呈現更俐落率性的感覺。甚有個人風格的她，拒絕一式一樣，故她也會動一些「小手腳」，沒有完全把恤衫攝進褲內，而是只攝恤衫的其中一邊，有特色之餘更增添一種時尚氣息。

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舒適打扮必備：棉麻服裝

棉麻服裝輕薄透氣，在Tracey Lea Sayer身上也不乏看到棉麻材質的服裝。(trayslounge@Instagram)

Tracey Lea Sayer追求舒適、不被束縛，在她的穿搭中總不乏看到棉麻材質的服裝，除了她常穿的西裝套裝是棉麻材質外，她也會選擇鬆身的連身恤衫裙，以及一套的棉麻衣服，配上涼鞋，這種打扮既舒服、又能增加夏日感，而且棉麻材質輕薄透氣，能抵擋炎夏的來臨，十分適合成為夏天的裝扮。

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生活、打扮，需受年齡限制？

現時我們所看到的Tracey Lea Sayer是充滿時尚氣息，拍照時自信滿滿的一個人，但兩年前的她，並不會時常在社交平台分享穿搭，甚至是拒絕接受任何形式的社交媒體，亦沒有這麼重視穿搭這回事。

她也如一般人一樣，認為當自己達到某個年齡時，便會開始覺得有點沒自信，需按照社會上的思想而行，包括40多歲應有40多歲的思想、40多歲應要跟從40多歲的穿衣風格，直至她被邀請參加一個時裝Insta-star 比賽新聞發佈會，在那裡她看到每一個參加者沒有一個是40歲以下，每個人也是充滿自信，瘋狂地拍照、自拍，那刻的Tracey Lea Sayer變得嫉妒他們的信心。第二天，她便在Instagram發佈了第一張的自拍照，甚至買了全身鏡，開始穿得美美的自拍她每日的打扮。

這只會是一件好事。 Tracey Lea Sayer

後來，Tracey Lea Sayer重新開始享受穿搭，為了不是每次發佈後的讚好，而是真的希望能記錄她的生活點滴、她的衣著打扮。她並不知道這樣做會為她帶來甚麼，是引起人關注？是更多的Followers？她只知道她對時尚、生活重新有了衝擊，對自己47歲的生活，及後的人生負責。

（資料來源：Who What Wear）

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