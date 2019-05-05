唇膏界「愛馬仕」襲港！自訂唇色限定活動　20款紅調哪最提亮膚色

唇膏是每個女生永遠不會買厭的化妝品，但同時也會明白購買唇膏時有多煩惱。先是花多眼亂；再來就是苦惱哪款唇色才真正適合自己，時常都會在兩個唇色中徘徊，「a款好像太紅、b款又好像太淡色，怎麼偏偏就是沒一個中間的色調？」這是經常充斥於心中的疑問。 想要特別一點，甚至個人化，筆者就發現最近不同美妝品牌都提供個人化自訂唇色服務，不如看看以下的推介吧！保證你會找到一個屬於自己的唇色！

筆者平日愛好自然好氣息的感覺，故選擇了蜜桃粉顏色，然後再選擇了色版上的1R色為其增加輕微紅的感覺。

Estée Lauder 自訂唇色服務

筆者平日愛好自然好氣息的感覺，故選擇唇膏時鍾情於珊瑚色、橙紅色系，紅唇烈焰的色彩絕對不是我的Style，故是次在Pop-up活動也選擇了蜜桃粉顏色，然後再選擇了色版上的1R色，為其增加輕微紅的感覺，使其塗於唇上時更能打造看似天然的好氣息。

Pop-up活動的特色，也是筆者認為有趣的地方，是由選色到最後生產成一支唇膏都是由自己主導，真正由零開始看到屬於自己的唇膏「出生」於眼前。Pop-up活動遷移到銅鑼灣，一改平日體驗，活動並不像平日在專櫃挑選「指定」唇膏，而是有專人幫助你挑選自己設計的唇膏，整個過程只需約30分鐘，不算繁複之餘，充滿玩味感，未到最後一刻也不會知道最後完成的唇色會是怎樣，先了解整個製造流程吧！

+ 3 + 2

1. 在已有的唇膏或色版中挑選喜愛的色號作底色。 2. 再與現場專業顧問溝通，例如是希望完成品具更多的紅調或啡調、亮澤程度等要求都可以告訴他們，以選出即將與底色混合的色調。 3. 專業顧問會在你面前將所選的顏料混合並加熱至溶化、倒模、嵌入唇膏外殻，並在外殻上鐫刻你所選擇的英文字，如姓名、特別字句等。

不過要留意的是，活動只由即日起至5月12日於銅鑼灣時代廣場連卡佛舉行，亦需在網上預約日期與時間才能參與，經查詢過後，得悉名額只餘少量，當然，還接受親身到場登記，不過則要看看你夠不夠運氣了！

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La Bouche Rouge 唇膏中的「愛馬氏」

La Bouche Rouge唇膏HK$350；唇膏皮套HK$1,000；刻字HK$70；訂製唇膏HK$680（laboucherougeparis＠Instagram）

近日另一個令唇膏迷興奮的好消息，莫過於法國品牌La Bouche Rouge終於來港。品牌雖然只在2017年創立，成立的年數不長，但其可持續發展理念及唇膏顏色、成份絕不簡單。

由於唇膏由乳木果油、維他命E等滋養成份製成，故唇膏質感非常水潤，即使筆者平日潤唇膏不離身、在塗唇膏前必定要先塗上潤唇膏，但為了測試水潤效果，故意在使用La Bouche Rouge唇膏前沒有塗上潤唇膏，也不覺得異常地乾，同時也未見顯唇紋。

唇膏超過20款紅調色彩供選擇，而且唇膏不含任何防腐劑、石蠟，能防止愛咬唇的女生把有害物質吃進身體內。最特別的還是用上與Hermès皮具同一家廠商的皮套，將唇膏芯套入去即變成一支完整的唇膏，管芯更是用上100％可回收材料，沒有使用塑料，避免造成浪費，整個概念令人相當驚喜。

唇膏皮套所選用的廠商是與Hermès皮具的廠商同一家，亦設有5款顏色選擇。（品牌圖片）

如果想擁有一個更專屬的唇色，也可以透過品牌的掃描儀特別訂製，過程如下：

在 Instagram 查看這則貼文 laboucherougeparis（@laboucherougeparis）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 14 日 上午 10:02 張貼

1. 可以將任何物品，如衣服、圖片等帶到La Bouche Rouge專櫃，並利用掃描儀掃描該物品的顏色。 2. 掃描儀把物品顏色呈現於Ipad後，可將色調調整成你最滿意的效果，然後系統會顯示出一個CMYK代碼，店員同時會向你展示樣品的色版，確保該色調就是你的心水顏色。 3. 確認色調後，顏色將會被記錄及存檔；同時，你也可自行命名色調的姓名，更加個人化，以及方便下次再想購買同一唇色時，直接跟店員提及便能生產了，省去掃描儀掃描的時間。 4. 店員會將CMYK代碼發送到品牌在巴黎的實驗室進行製作；約兩星期的生產和運輸時間，到La Bouche Rouge專櫃便能拿取得到你的訂製唇膏了。

只需約兩星期時間便可領取你的個人化唇膏；訂製唇膏HK$680，唇膏皮套HK$1,000，刻字HK$70。(laboucherougeparis@Instagram)

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