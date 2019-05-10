【CHANEL】老佛爺接班人Virginie Viard首個系列　俐落又有玩味

Chanel Cruise 2019/20系列的時裝秀，3日前於法國巴黎大皇宮Grand Palais舉行。

這個Chanel Cruise 2019/20系列是「老佛爺」Karl Lagerfeld去世，Virginie Viard接任Chanel創意總監一職後交出的首系列作品。

（圖片來源：由CHANEL提供）

手袋

先看看女生最期待的手袋系列。

今季的袋款線條簡約卻玩味十足。大部份袋款採用品牌標誌性的菱格紋設計，卻有趣地以這個經典的設計，變奏成時下最流行的腰包款式，甚至是少見的旅行袋、「三合一」背囊、盒形晚裝袋等，每款都特別且值得收藏。

+ 20 + 19 + 18

鞋

（圖片來源：由CHANEL提供）

鞋款方面，今季Chanel推出的鞋履全都讓人眼前一亮，相信必定會成為大熱搶手款式。Chanel每次推出平底鞋定必大買，今季他們推出的軟呢芭蕾舞平底鞋同樣舒適好看又易襯，軟呢質地更能造型加添浪漫氣息，不容錯過。

除了平底鞋，今季推出的尖頭高跟鞋以及細圓錐鞋跟雙色皮靴同樣吸引。其中，紅黑的尖頭高跟鞋更是搶眼又八搭！

+ 8 + 7 + 6

首飾

首飾向來是Chanel看重的其中一環，合適的首飾能瞬間為造型變得更優雅高貴。今季Chanel以金屬、水晶玻璃、寶石、珠子、皮革、晶石等物料，繼續浮誇奪目的XL首飾熱潮。

+ 4 + 3 + 2

衣服

（圖片來源：由CHANEL提供）

衣服方面，Virginie Viard以簡約俐落的設計，延續了Chanel的傳統精髓：舒適實用之餘不失簡潔優雅，非常適合女生於日常穿著。

作品帶有不少Gabrielle Chanel與Karl Lagerfeld的影子，例如大量加入闊腳褲、Chanel經典的軟呢外套、雪紡等。不過，她在細節上加入了不少具有玩味的獨特元素，例如以大大小小的蝴蝶結點綴腰間、領口等位置，又或加入不對稱剪裁如斜膊設計，加添柔美的感覺。

另外，她在經典的軟呢外套上，亦設計出不同款式的變奏版本：兩個四個或六個口袋、有領或無領、柔和肩線或圓膊方膊、滾花辮、衫身有長有短、單襟或孖襟，繫穿皮金鏈腰帶、收腰或直身等。

+ 74 + 73 + 72

Virginie Viard首個系列亮相後廣受好評，不少人都說她既能延續品牌精神，又能在當中加入屬於自己的元素，對她付予高度期望。看完整個系列之後，大家又對Virginie Viard的表現感到滿意嗎？

+ 11 + 10 + 9

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