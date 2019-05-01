【CHANEL】極高話題性！必搶最新限量版Chanel女士筆跡粉餅！

今年的春夏來勢洶洶，氣溫竟於3月中已直迫30度，確是悲哀！ 夏日的悶熱不單使人只想待在有冷氣的地方，慵懶地渡過一天，亦讓人特別希望可以入手質地清爽透薄的化妝品及護膚品，藉此減低皮膚的負擔。

CHANEL向來都是小資女最愛的品牌之一，不單手袋及服飾美得讓人趨之若鶩，旗下的美妝系列同樣好用又吸引。今個春夏，CHANEL就推出最新的LES BEIGES彩妝系列，讓大家在這個春夏可以擁有乾淨亮麗的無瑕美肌。

LES BEIGES彩妝系列將於5月1日開始發售。是次CHANEL總共有四款最新產品，包括微精華粉底液、自然亮肌蜜粉餅、九色眼影、以及潤色護唇膏。

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其中，大家一定要留意限量版的「自然亮肌蜜粉餅」！品牌仿製了Coco Chanel女士的字跡，並將其印在盒面之上，加上優雅又隨性的黑色裝框，產品在出售前已經極具話題性！除了在粉盒表面下功夫外，品牌亦以浮雕技術把Coco Chanel女士的字跡印在粉餅表面，使得粉餅就連內部都有驚喜，相信粉餅推出後必定會成為搶手產品！

另外，自然亮肌微精華粉底液亦是值得入手的產品。

傳統的底妝產品是以水分、油分、色素及乳化劑揉合而成，因此質感不夠輕盈透薄。今次CHANEL利用了嶄新的技術，將活性成分轉化成了微細粒子，再加上不含乳化劑的獨特配方，成功製作出這款最新的產品。微精華粉底液質感清爽透氣，非常合適大家在又濕又熱的夏天使用。

CHANEL特意找上了法國演員Marine Vacth為大家示範使用LES BEIGES彩妝系列後的效果。相片中的她神采飛揚，皮膚光滑又具透明感，美得宛如陶瓷娃娃般好看。若果大家都想在這個夏天擁有如此光滑的肌膚，記緊密切留意了。

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