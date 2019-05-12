【內雙眼皮】樣子特別兇？以這步代替黑粗眼線　柔美貓眼妝顯個性

穿搭筆記
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如果你長著圓臉，擁有一臉雀斑與內雙眼皮，你會認為自己是個美麗的女生嗎？還是忙著到美容院進行激光去斑療程、用盡所有能提升輪廓的瘦面產品、化妝時總以粗黑眼線放大雙眼？企圖修飾「不完美」成為「完美」。與其要隱藏真實的自己，何不反其道而行，美化所謂的「不完美」，成就更美的自己？

每個樣子都是獨特而且不可取代的，01女生編輯部展開「擁抱不完美」系列，由三位編輯分別分享對自身的雀斑、內雙眼皮與圓臉的看法，善用這些普遍被認為是「不完美」的特點，化出三款特別是這類女生能駕馭的妝容，展現「不完美」的優勢，鼓勵女生欣賞自己與別不同的一面。

告訴你，擁抱自己，便是美。

有一種女生，沒有表情的時候總被人說樣子很兇，不經意的銳利眼神予人一份距離感，其實內心熱情得很，也許只是沒有一雙像「時刻保持微笑」的眼睛來塑造親切形象，婷楓就這樣經常被人誤解：「其實我只不過是有一對內雙眼皮。」

沒有表情的時候總被人說樣子很兇，婷楓就這樣經常被人誤解：「其實我只不過是有一對內雙眼皮。」

婷楓天生內雙眼皮，眼形扁長，沒表情時帶點冷酷，沒化妝時總被說尤其沒精神，不過她還是不以為然。「沒精神便塗個紅唇出門，化妝最緊要快，最好5分鐘就搞定﹗」從不刻意修飾別人因她一對內雙眼皮所帶來的感覺，「因為內雙眼皮或單眼皮有一種獨特的美。」坊間常說雙眼皮、大眼睛就是美，「我覺得受傳統標準美影響的女生很辛苦，美不應該只有一種，看國際名模兼Victoria’s Secret首位亞洲裔維密天使劉雯，也沒有雙眼皮、大眼睛啊﹗」

從不羨慕別人的雙眼皮大眼睛，單眼皮的劉雯，是婷楓心中其中一個美的icon：

內雙眼皮個性貓眼妝是內雙眼皮女生特別能駕馭的妝容，既調和內雙眼皮的冷酷感，更突顯個性韻味。

天生一張冷酷的臉，有人會選擇強顏歡笑，有人則故我依然，婷楓喜歡忠於自己。如果說內雙眼皮或單眼皮女生不夠美，也許只因你還未懂這類女生能駕馭的妝容，與其企圖偽裝圓大眼睛，不如善用本來扁長的眼形，化出內雙眼皮貓眼妝，調和冷酷感，突顯獨有的個性韻味。

謝絕一切雙眼皮膠紙、假眼睫毛。請相信，本來的你已經夠美。

無論雙眼皮還是單眼皮，人生也不會因此而改變。
婷楓

內雙眼皮個性貓眼妝：善用鳳眼形　突顯個性美

不刻意用粗眼線放大眼睛，利用眼影拉長眼線，化出層次，強調鳳眼形的個性感，同時柔化本來的銳利感。

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明明擁有一對雙眼皮，卻不論畫上多粗的眼線，張開眼睛總會消失得無影無縱。作為眼線終結者，內雙眼皮的女生最能明白化眼妝的無奈。既然眼線無法於內雙眼皮的女生上發揮作用，不如就捨棄粗黑眼線，以富層次感的眼影突顯修長眼形，化出內雙眼皮女生的獨有味道。

內雙眼皮個性貓眼妝的特點是以眼妝的層次感，來強調富個性感的鳳眼。以深淺色調的同色系眼影淡化眼線的存在感。配襯珊瑚色的胭脂與唇妝，妝容著重強調眼部輪廓，令雙眼魅力依然，同時充滿清新感覺。

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化出內雙眼皮個性貓眼妝的產品推薦：

左起：Bobbi Brown Luxe Matte Lip color #true pink / Sisley Phyto Blush Twist (#6) / Dior 5 Couleurs High fidelity colours & effects eyeshadow palette（647 undress）

策劃：Alice Lee, Tiffany Leung
化妝：Echo Wong
攝錄：Subo Sham, Kidman Jim, Jessie Wong
攝影：Michelle Wing
剪接：Jessie Wong
美術：Jet Ng

道具提供：FrancFranc
服裝提供：Muji

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