【宋智孝】37歲身形與少女無異？減肥靠日喝3杯茶　不讓自己刻苦

韓國人氣節目《Running Man》成員宋智孝日前來港拍攝廣告，今年37歲的她無論皮膚還是身形都與少女無異，秘訣竟然是喝茶和睡覺這兩件我們每天都會做的事？

宋智孝來港拍攝道地茶飲廣告，37歲的她無論皮膚還是身形都與少女無異。（廣告幕後拍攝花絮）

宋智孝經常於《Running Man》中素顏示人，節目中經常穿上運動服裝四處奔跑，原來宋智孝私下的生活習慣與一般女生相似，喜歡美食更喜歡睡覺。她維持身材的方法一點也不刻苦，絕對適合懶女生，快來記下宋智孝的減肥三大要點。

尚未埋位拍攝，宋智孝都會爭取時間睡覺。（RUNNING_MAN劇照）

1. 想睡便睡 睡不好令人肥胖

宋智孝認為充足的睡眠是減肥的先決條件，即使在節目錄製期間，她也會爭取休息的時間。睡眠時身體會釋放出有利控制食慾的分泌，相反，睡眠不足會導致腸道中促進食慾的激素升高，容易使人對饑飽失去判斷力，導致女生一直不知不覺想吃下去。所以說，睡眠不足不但令膚質變差，更會令人下意識的吃得太多，難怪捱夜的時候總是想吃東西呢。而且擁有充足的睡眠可以令體內激素平衡，提升體態與皮膚健康。女生們，今天開始便實行「想睡便睡」，睡覺也能瘦應該是最幸福的事了。

宋智孝的減肥要訣非常簡單，實在是懶女生的一大福音。（廣告幕後拍攝花絮）

2. 左手進食瘦身法

都市女生習慣什麼也要快，普遍女生都習慣使用右手吃飯，因為是慣用手所以進食速度較快，由於身體還未對吃下肚的食物反應過來，很多時候吃下了很多卻還未有飽腹感。但原來只有我們改變一下進食習慣，便能輕鬆瘦身。宋智孝會利用非慣用手吃飯以減慢進食速度。刻意使用左手慢慢吃，可以減少熱量攝取，而且減慢進食速度令胃部能分泌出足夠的胃液，令食物充分消化和吸收，有利瘦身。

【按圖看廣告拍攝花絮】宋智孝日前來港拍攝廣告，美食當前難擋誘惑：

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3. 餐前喝茶 綠茶最能消脂減肥

茶蘊含抗氧化物「茶多酚」，可以促進腸道健康。而未經發酵的茶如煎茶、龍井等，保留了大部分的營養，尤其是能幫助燃燒脂肪的兒茶素，可以促進新陳代謝，持續減少脂肪堆積。宋智孝習慣於早上、午餐和睡前喝一杯茶以排走體內油脂。不過晚上喝茶會令體內水分積存過多，容易水腫的女生可改為晚餐後喝茶，減低第二天水腫的機會。