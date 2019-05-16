【孔孝真】舒適簡約卻不失時尚感？只需注意兩個小細節！

穿衣打扮作為一種語言，為別人帶來第一印象之餘，亦讓人可以藉此更了解自己。香港的穿衣文化向來偏向務實，只有少數人喜歡誇張的風格。然而，務實不等於老土，更不等於頹。

只要懂得穿搭之道，就算天生沒有明星外表以及模特兒骨架，同樣可以培養出氣質來。韓國女星孔孝真就是個很好的示範。她的外表在娛樂圈不算出眾，但她的優雅與時尚卻獲得大家一致肯定，而且更懂得如何利用細節把提昇整體造型感，非常值得上班一族參考。

韓國女星孔孝真的優雅與時尚獲得大家一致肯定。（圖片來源：ig@rovvxhyo）

穿衣打扮對她而言離不開兩個元素：舒適、好看。

舒適

孔孝真大部份衣服都是一些TIMELESS的基本款，如T-shirt、wide-leg pants、牛仔褲等，卻一點都不「頹」。（圖片來源：ig@rovvxhyo）

如果衣服好看但不舒服的話，穿過一次之後，我以後就再不會穿了。不管再怎麼努力嘗試，最終都一定會換衣服才出門口。

她大部份衣服都是一些TIMELESS的基本款，如T-shirt、wide-leg pants、牛仔褲等，而且她大多會選擇一些合身的衣服，不會穿上太緊身的衫褲，不單讓自己可以在忙碌的日子裡行動自如，而且亦能讓自己看起來更時尚。

的確，緊身衫能夠讓你看起來更性感，但天天不是露臍就是露腿只會讓你看起來毫不專業，亦讓你看起來「太過用力」，俗稱：「唔使日日都戰鬥格啊嘛？」

只要揀得好，而且配襯得宜，有時候最基本的款式反而有種游刃有餘的時尚感。

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以首飾點綴

孔孝真喜歡配戴精緻的首飾，讓再樸素的造型都可以擁有時尚的感覺。（圖片來源：由plaget提供）

不過人著tee加wide-leg pants，孔孝真又著tee加wide-leg pants，為何她穿起來會卻更有時尚感？除了因為她擁有高挑的身型之外，她亦喜歡以戒指、手錶、項鍊等首飾讓造型看起來與眾不同。

最近她就在個人社交媒體帳戶上載一張戴上Plaget戒指及手錶的相片，知性簡約的款式加上奢華的閃鑽，讓再樸素的造型都可以擁有時尚的感覺。

孔孝真戴上戒指及手錶作為造型點綴。（圖片來源：ig@rovvxhyo）

別人常常說一條好的領帶，又或一對好的皮鞋是男裝的精髓所在，對女裝而言，一件好的配飾絕對是關鍵之一。現在不少品牌都有推出款式年輕且價格宜人的首飾系列，絕對值得大家投資！

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細心挑選鞋子

孔孝真亦喜歡利用鞋子讓造型看起來更莊重優雅。（圖片來源：ig@salondeju_official）

正所謂「一雙好鞋會帶你走向美好的地方」，鞋子與首飾都能為造型帶來畫龍點睛的效果。

孔孝真私下愛以波鞋配襯俐落的褲裝，風格偏向時下流行的street fashion。不過她有時候會選擇女人味較重的低跟高跟鞋，讓造型看起來更莊重優雅，無論搭配褲裝抑或是裙子同樣合適。

別以為她只愛穿一線品牌的鞋履，她亦常常支持韓國本地設計師的作品。其中一個她常會穿著的本地品牌叫Salondeju。Salondeju由南韓Ahn Seong-ju於2014年創立，品牌的設計理念取自法國的經典和優雅，加上現代思想的創意，為大家帶來型格又優美的鞋履。Salondeju面世後即獲不少女星鼎力支持，「雙繫帶Sling Back」鞋款更成為當時的大熱款式，更幾度賣斷貨，孔孝真亦是支持者之一。

Salondeju每對鞋子約售一千多元港元，卻有高級鞋履的感覺，讓簡單的造型都可以流露出小資感。只要大家挑選好的配件，都能如孔孝真一樣穿出高雅感。

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