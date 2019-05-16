細得只裝得下「自信」：今季大熱超微型手袋

唉，好吧。雖然我總是開口埋口「最緊要實用」，但女人的天性在我體內仍不時蠢蠢慾動。愈「唔等使」的東西，吸引力卻總是愈強烈。就像今季大熱、什麼都裝不下的超微型手袋。

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一切都怪 Jacquemus。這個法國品牌一向怪招多多，去年春季首次推出超迷你手袋le chiquito，容量細得、假如你用的電話是大螢幕款式，就可能連一部電話都裝不下。人人湊熱鬧過後卻都一致認為，誰會用數千元買一個什麼都裝不下的手袋？結果，兩季過後，Saint Laurent、Chloé、Miu Miu、Prada、Burberry，都紛紛加入「唔等使」行列，先後推出只能裝得下自信的超迷你手袋款。原因？既然手袋早已成身份象徵，何不去到盡，將之當作純配飾掛在身？

Jacquemus Le Piccolo

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繼le chiquito成功製造話題， Jacquemus今年春夏交出另一款傑作Le Piccolo。新作體積是9 cm x 6 cm x 12 cm，闊度比一部iPhone 6還要小。絕核之處是加配了cross body的metal chain，加上春季限定的粉色系列，天底下沒有一條項鍊、絲巾，更能吸引旁人目光了。叫價近3千港元的Le Piccolo，在net－a－porter更早就售罄了呢。

Chloé Faye Mini

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不少OL夢寐以求的Faye bag，也湊熱鬧推出了個迷你版。好消息是，比起 Jacquemus 的 Le Piccolo，體積較為實用了些，3.5cm x 9.5cm x 19cm 的尺吋，起碼裝得下電話＋唇膏＋信用卡的基本配備。經典的茶色絨面已所剩無幾，金屬色皮革卻仍熱賣中。叫價8千出頭一點不相宜，但試想像帶着它走在周五晚上的中環，將引來的艷羨目光，心中那把尺就由閣下調整吧。

+ 3 + 2

Miu Miu Madras crystal-embellished textured-leather shoulder bag

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應該是天底下的Party girls must have。7.5 cm x 10.5 cm 的尺吋，加上沒有厚度可言，說它是掛在身上的超豪華card holder應該一點不誇張。華麗的水晶流蘇在舞池中必定最搶眼，至於其他裝不下的東西，還重要嗎？

Saint Laurent Smoking Minaudière metal cross-body bag

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定價遠高於其他的迷你手袋，但只要看見其真身，應該都會明白Saint Laurent箇中魅力。名為 Smoking Minaudière的超迷你clutch，外型名乎其實就像個煙盒，不只尺吋細小（6.5cm x 9.5cm x 3cm)，金屬材質更毫無彈性可言。但兩側優雅垂吊的流蘇配上光滑金屬，掛在身上就像個巨型首飾，散發1920年代的巴黎風華之餘卻也徹頭徹尾前衛。代價，固然是非人人付得起的HKD 14,250。

Burberry Mini Jody Card Holder Bag

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又一個只放得下卡片的設計。於是，Burberry直接將之稱為card holder bag，以免誤會。外型比起前幾款都要平實，最適合事業型、暗地裡卻也想fancy一番的女士們。優雅的金屬背帶可拆下，「扮嘢card holder」馬上變身成為平實卡片盒，乖乖待在你的手袋中。

Prada Red Mini Elektra Bag

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假如要在今季的迷你手袋熱潮中選一心水，非Prada莫屬。虛榮方面，金屬窩釘細節搶眼醒神，而其實用性可說是眾迷你袋之冠：9.5cm x 3cm x 18.5cm，終於是人用的尺吋。而內裡更設有4個信用卡holder、一個放得下證件的暗袋、以及電話專用的間隔；金屬背帶可自由拆除，想當作手袋或宴會clutch，適隨尊便。裝得下出門所需，卻同時擁有迷你袋的精緻靈魂。

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