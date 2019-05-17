【My Choice】小資女福音：4位數入手Tiffany & Co.最新首飾！

相信不少女生與筆者一樣，是Tiffany & Co.的粉絲，每次經過他們的專門店，都會站在櫥窗前佇候一段時間，幻想自己假以時日能夠擁有幾件Tiffany & Co.首飾。

最近品牌推出Return to Tiffany® Love Bugs系列及Tiffany T系列，兩個系列的風格與感覺不盡相同，但（對小資女而言）有同一的優點：價錢非常親民！尤其是Return to Tiffany® Love Bugs系列，當中大部份首飾售價都四位數就有成交。大家準備好乖乖交出信用卡了嗎？

攝影：黃寶瑩

對於不少25+女生而言，雖然人工未必可以負擔得起一隻Tiffany鑽石戒指，但總希望有天可以擁有一件Tiffany首飾。（攝影：黃寶瑩）

老實說，相比起「T True」系列，初見Love Bugs系列時，筆者其實沒有太大的心動感。

「T True」系列利用斜角切面製成立體「T」字，並正反交錯相連，構成一個象徵永無終結的圓，設計相當俐落且摩登感十足，教人如何不一見傾心呢？

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Tiffany & Co.「T True」系列，教人如何不一見傾心呢？（攝影：黃寶瑩）

而有關Love Bugs系列，感覺則是比較「夏日」及少女。對於已屆輕熟女年紀的筆者而言，看到那些蝴蝶、花卉、雀鳥、甲蟲首飾確是會有點怕怕。

然而，試戴之後卻讓我對這系列完全改觀。

其中最讓我喜出望外的，是那枚以「大大粒」石製成的戒指，戴上手後竟然出乎意料地好看。品牌今次以紫晶石、藍色黃玉、黃色、綠色石英四種素材，製成別針、胸針、吊墜、戒指等首飾，乍看起來好像會好浮誇，但或許因為選色優良，又或許因為切割恰到好處的關係，首飾戴上手毫不誇張之餘，更有種說不出的優雅感覺，讓筆者頓時感到一陣氣質「上身」。

Tiffany & Co.「Love Bugs」系列，讓筆者頓時感到一陣優雅氣質「上身」。（攝影：黃寶瑩）

那枚以「大大粒」石製成的戒指，戴上手後竟然出乎意料地好看。（攝影：黃寶瑩）

另外，或許因為整個系列是以不同的圖案及素材構成，因此非常適合同一時間戴上幾款首飾作配襯，就算配上婚戒或簡約型格的「T True」系列同樣好看，亦能夠輕易配搭到任何風格的穿著。當然，若你喜歡簡潔造型的話，也可單獨佩戴。如此易襯，再加上親民的定價，相信大家在夏天都需要一份禮物獎勵自己（笑），就不妨考慮一下這個系列吧。

Love Bugs系列非常易襯。（攝影：黃寶瑩）

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