151cm日本女生靠Uniqlo穿搭視覺增高　選對髮型立即高5cm

同一件衣服予小個子女生和較高大的女生穿著，絕對是會呈現出兩個不同的效果，彷佛身高高大的女生比較容易挑選服裝。不過，嬌小女生也有一樣好處，就是天生已有一種減齡感，只需適當配合穿搭技巧定能做到顯高又減齡。

日本女生Mana屬於嬌小的一族，151cm身高，但從照片看起來一點也不像。(ma_anmi@Instagram)

日本女生身形大多傾向嬌小，不像韓國女生般高大，故她們也不太會穿著韓國女生鍾情的寬身或Oversized的服裝，挑選衣服時絕對是以剪裁合身和能夠顯高為原則。日本女生Mana也是屬於嬌小的一族，151cm身高，育有6歲的兒子和3歲的女兒，但從她Instagram所分享的穿搭照片中，一點也看不出她身形嬌小及已是兩子之母。

Mana幾乎每天都會分享她的穿搭，她的Instagram頁面就像一本色彩繽紛的日記，記錄她的穿搭功力。除選擇適合亞洲女性身形的日本服裝品牌，如anysis等，Mana不時也會選擇Uniqlo，作不同的搭配，亦會從服裝剪裁與鞋款方面入手，達到視覺增高的效果。而且她所選的款式帶有一份青春氣質，但又未至於「小妹妹」的打扮，變相做到減齡又時尚的效果，一起看看她的搭配技巧吧！

【視覺增高技巧】高腰A-Line裙

日本女生Mana極度重視拉長腰線比例這點，甚少會看到她會選擇直身剪裁的連身裙款式。(ma_anmi@Instagram)

想要顯高，首要條件必定是拉長腰線比例！Mana也極度重視這點，甚少會看到她會選擇直身剪裁的連身裙款式，以免未為其帶來增高效果已顯胖，因此她會選擇具腰線設計，又或是腰身帶有蝴蝶結等細節位能夠明顯呈現腰線的連身裙款式。如果要搭配的話，她則傾向選擇以短身上衣配搭牛仔褲；或是選擇高腰的A-Line半身裙，將上衣攝入半身裙內，拉長身體比例，務求令自己視覺看起來更高挑。

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【視覺增高技巧】厚底鞋

日本女生Mana必備厚底鞋增高。(ma_anmi@Instagram)

高跟鞋也是一個顯高的好方法，不過長期穿著高跟鞋的後果和它所帶來的痛楚，絕對超乎想像，故Mana也不會全依賴高跟鞋增高，反而是多穿上厚底鞋，無論是波鞋還是紳士鞋都必需是厚底。配襯厚底鞋時的要訣，在於整身造型都不能過於花俏，易以乾淨俐落的打扮為主，以拉長比例。

+ 4 + 3 + 2

【視覺增高技巧】束起頭髮

日本女生透過髮型打造視覺增高效果，亦帶來一份減齡青春氣息。(ma_anmi@Instagram)

除了在穿搭上製造視覺增高效果，還可以透過髮型打造高起碼5cm的外觀。長髮自然垂放，令人感覺沒精打采似的，亦欠缺造型感可言，Mana大多時候都選擇將頭髮束起。有時候她會把頭髮梳成丸子頭，將丸子固定在頭頂上方，便可營造身形更高的感覺；亦有時候Mana會把頭髮束成低髻和馬尾，亦能帶來一份減齡青春氣息。

雖然Mana熱愛「變髮」，但她於完成每一個髮型時也會輕微拉鬆髮絲，令髮型變得更立體蓬鬆，增添一份慵懶率性感之餘，亦令頭部比例不會太細，屬「照騙增高」。