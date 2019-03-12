【修臀穿搭】日本女生長裙掩眼法　將大屁股完美隱形　襯出顯瘦感

厭倦平日上班的Smart Casual，放假總想穿得隨性點，但有時候過份Hea則連自己也感到難頂。日本女生Tera則是休閒風衣著方面的「專家」，她的穿搭方式絕對不會容易變成頹Look。

Tera擁有161cm高，是香港女生的平均身高，平日的打扮均走休閒路線，大多亦以平價的大眾品牌作搭配。

休閒風衣著最怕的就是變得過份隨意，明明花了時間與花機搭配服裝，但別人誤以為你是隨手拿起一件衣服就把它穿上了，但Tera則會挑選一些帶Pattern和細節位的服裝款式，令上述情況絕不會發生在她身上。更重要的是，她的日常穿搭中往往也能修飾身形，由其能夠透過服裝遮掉下半身，如大屁股等身形問題。

如果你也被大屁股問題困擾，不妨學會Tera的「掩眼法」吧！

掩眼法一：必備A-Line裙

想要修飾臀部寬大的問題，必備A-Line裙款。(terawear@Instagram)

A-Line剪裁的出現是女生的恩物，可謂能修飾大屁股的缺點外，上窄下寬的版型更能顯瘦、顯高。Tera不時以素色T-Shirt搭配素色的A-Line裙，雖然她不時選擇帶皺褶的款式，如百褶裙、蛋糕裙等，避免過份單調。不過要真正做到修臀，關鍵是千萬不要選有後皺褶的款式，緊記臀部位置剪裁愈簡單愈見效，如在修臀效果上，蛋糕裙便較百褶裙好，或從圖案入手，碎花裙款亦能令造型變得亮眼。

有點涼意的天氣還可加上長度能遮掩臀部的外套，那大pat pat便可神不知、鬼不覺被完美收藏起來。

+ 8 + 7 + 6

掩眼法二：直筒裙

直筒裙能夠突顯腰線，把臀部隱藏起來。(terawear@Instagram)

想要修飾下半身，合身剪裁，貼近身型，更能達到更佳顯瘦效果。而選擇材質與剪裁方面也同樣重要，切忌要避免選擇過份貼身的針織冷裙款式，而選擇高腰而且垂墜感重的棉質或燈芯絨材質，能夠突顯腰線，把臀部隱藏起來。簡單的配搭一件衛衣或T-Shirt已經能襯出造型感了。想再突出造型的話，也可在外搭配一件oversized西裝外套或牛仔外套，增加層次感。

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掩眼法三：Boyfriend Jeans

Skinny jeans反而會令下身缺點更突出，選擇直筒牛仔褲和Boyfriend Jeans吧。(terawear@Instagram)

除了上述裙款，女生們總有種錯覺認為寬闊的剪裁會令自己變得更胖，但往往卻相反，就如穿上Skinny jeans亦未必能修飾身形，反而會把你的大屁股缺點更突出，讓人把視線聚焦在臀部位置。直筒牛仔褲則較為合身，不會太鬆或太緊，能夠帶來修飾身形的效果，十分適合臀部寬大的女生。如果想增加造型感的話，也可選擇較寬身的boyfriend jeans，關鍵是像Tera一樣選擇穿上不經洗水的款式以及把褲腳位置摺起，更具型格感。