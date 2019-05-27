【她的私生活】朴敏英Dior、Bally手袋大曬冷　3千蚊韓國袋超搶鏡

韓劇《她的私生活》即將於今星期播映大結局，雖然劇情未如開播初期得到極大的迴響，但女主角朴敏英的造型意外獲得女生們的討論，無論是低髻髮型、西裝穿搭、手袋，都廣泛受到關注，也正正能讓我們作一個上班造型參考。

按圖觀看劇照：

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不過，最觸目的還是朴敏英所使用的手袋，事關她幾乎在一集劇集的時間內就能換上數款手袋，當中有我們熟悉的奢侈品牌，也有較大眾的韓國設計師品牌，不僅用上顯得幹練的大袋、也有輕巧的小型手袋，適合上班之餘也適合放工外出。

女生們，或能參考一下朴敏英的手袋款式，為你的枯燥上班Look增加一份時尚氣息吧！

小型手袋：Dior Saddle Bag

朴敏英在《她的私生活》中，用上Dior Saddle Bag。（《她的私生活》截圖）

朴敏英在劇中換過許多款手袋，但要說到「一眼認得出」的款式，便是Dior Saddle Bag。於1999年推出時，Saddle Bag也興起了一陣熱潮；然而2018年秋冬，Dior再次將Saddle Bag搬上T台，推出Logo、印花等變奏版，並成功成為當時外國街拍，甚至香港Instagram上，經常都會出現的款式。

雖然朴敏英不是用上將多個Dior細小Logo拼湊而成的款式，而是選擇裸色，但馬鞍形狀與袋身的Dior金屬裝飾絕不難認到；朴敏英使用的迷你尺寸能放置到銀包、手提等基本物品，小而精巧的款式更能加添一份時尚感。

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小型手袋：Alexander McQueen Box Bag 16

朴敏英在《她的私生活》中，用上Alexander McQueen Box Bag 16。（《她的私生活》截圖）

雖然Alexander McQueen Box Bag 16並不是一個於劇中經常出現的款式，但外形與顏色上已能點綴整體的西裝造型。箱形、金色四方形扭鎖扣以及金色的鏈帶，帶來復古味道。更重要的是，袋身除了金色鏈帶供手挽之用，也設有一條可調節的粗肩揹帶，兩種揹帶呈現出不同的風格。

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【她的私生活】朴敏英繼《金秘書》 簡易低髻髮型 再成頭髮指標

朴敏英也時時在劇中使用大容量手袋款式，而且均是簡約款式，要是鍾情於大型手袋、保值度高的女生，必定要留意！

大手袋：Bally Breeze Shoulder Bag

朴敏英於《她的私生活》中使用Breeze Shoulder Bag。(TvN@Facebook)

儘管不常在韓劇或日劇中看到女主角使用Bally袋款，但不得不說的是，Bally的經典程度，Bally為瑞士經典品牌，自1850年已經創立，雖然一開始是主打鞋履生產，但品牌的手袋也屬簡約，不會輕易退流行的款式。

朴敏英於劇中使用的Breeze Shoulder Bag除了設有可拆卸肩帶外，最大的特色是袋身的兩側啪鈕，當你需要較大的置物空間時，可選擇不扣上兩旁的啪鈕，讓袋身呈梯形，而當較少物件時則能夠扣上啪鈕，形成一個公事包的外形。

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大手袋：Couronne Dino Square Tote

朴敏英於《她的私生活》使用韓國本土品牌Couronne的手袋。（《她的私生活》截圖）

朴敏英於劇中也不是只揹上奢侈品牌，也有使用小資女的品牌款式。朴敏英就用上韓國本土品牌Couronne的手袋，Couronne於2009年由韓國設計師石晶慧創立，因款式簡約以及價格實際，漸漸令女生留意起來。

朴敏英所用的款式為Dino Square Tote，價格為韓幣498,000元（約港幣3,287元）。如品牌一向的風格一樣，素色搭配Signature金色正方形Logo；但她卻外加了一條品牌可拆式珍珠肩帶，讓袋款更見特別，也增加奢華高貴的感覺。