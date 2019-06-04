【見工穿搭】面試裝束小細節：淺色調更顯親和、手袋配件忌奢華

又到了五六月的這個季節，即將邁入畢業季，可以說是一大的求職季節，相信對很多社會新鮮人來說都是第一次面對面試這個難題，不過其實現在的產業不像過去一樣要全盤的套裝才可以說是正式，以下有幾個穿搭上的小細節提供給女孩們做參考。

TIPS1：下半身的長度恰當

可能有許多女生面試的時候會選擇短裙來搭配襯衫類，呈現比較 OL 的風格，不過短裙的長度是很重要，普遍被認為大腿中下的長度是比較恰當的，當然如果面試的產業別沒有要求特別正式的穿著，可以搭配比較淺色調的裙子單品，第一眼給人視覺上舒服的感覺。

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TIPS2：配件也要注意

如果今天去公司面試要提高自己的第一印象，其實配件上也是一個很細節的地方，像是精品品牌就要盡量避免，畢竟社會新鮮人的第一印象不要給人太奢華的感覺，在包包上可以選擇皮革款的包款，比起帆布袋會給人比較正式重視的感覺，耳環配件則是以小巧的款式為推薦唷。

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TIPS3：鞋款的選擇

很多人可能會覺得一定要穿上有高度的跟鞋才會給人比慎重的感覺，不過其實跟鞋太高不合腳走路發出的喀喀聲反而會讓人覺得扣分，建議可以選擇平底鞋款或是只有三公分內的跟度。鞋型選擇樂福鞋或是今年流行的芭蕾舞鞋型都不錯，可以給人小巧思的穩重氣質，顏色建議以裸色系為主！免得給人太重的色調感喔！

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結語： 面試除了做好萬全的準備之外，其實第一印象真的很重要，配件和鞋子的一些小細節也都是面試官會看到的重點唷！

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