【職場穿搭】面試打扮按工種決定　應徵IT、工程行業可如此穿着…

所謂人靠衣裝，面試着裝代表求職者的態度和誠意。如果連最基本的儀都沒有準備好，那如何說服僱主你會是一個好員工。
（資料圖片）
面試衣着普遍分為 Business Formal（或者是Business） 、 Business Casual 以及 Smart Causal ，求職者應先了解自己所應徵的公司背景及工種，再選擇面試服裝。
1. Business/Business Formal
Business Formal是正式和傳統的面試衣着，適用於應徵傳統公司、金融企業、公務員、專業工種或大公司的Management Trainee Program，色調方面最好選擇黑、白、深藍或深灰，剪裁要合身。
Men
有領恤衫、西褲、西裝外套、領呔、皮帶、深色短襪及皮鞋
領呔不宜過闊或過窄，款式不宜太花巧
襪要夠長，以坐下時不露肉為標準
Business/Business Formal for men（Pinterest）
Women
恤衫或襯衫、半截西裙、西裝外套，亦可選擇商務連身裙
款式簡約的高跟鞋
Business/Business Formal for women （Pinterest）
2. Business Casual
適合去應徵科技產業公司、市場部門職位、公關等等。由於這些公司或職位的工作較為有靈活，穿著上也會較為自由一點。
Men
恤衫、領呔、深色牛仔褲/西褲（可加西裝外套/Cardigan）
恤衫、西褲／深色牛仔褲、深色Jacket
Business Casual for man （Pinterest）
Women
半截西裙可轉成其他材質的H字裙
西裝外套、襯衫款式可較多變化
款式簡單的高跟或平底鞋
Business Casual for women（Pinterest）
3. Smart Casual
若你是應徵IT、工程界、廣告設計等等的工種都是講求舒適簡潔，Smart Casual就很適合。這個dresscode的自由度較大，但選擇面試穿搭時亦需注意：
避免穿著過於鮮艷的顏色
身上飾品不宜過多
不論男女都不宜穿著短褲，女士則要避免穿著迷你裙
不要穿涼鞋
Men：
Smart Casual for men （Pinterest）
Women：
Smart Casual for women（Pinterest）
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