【職場穿搭】面試打扮按工種決定　應徵IT、工程行業可如此穿着…

所謂人靠衣裝，面試着裝代表求職者的態度和誠意。如果連最基本的儀都沒有準備好，那如何說服僱主你會是一個好員工。

（資料圖片）

面試衣着普遍分為 Business Formal（或者是Business） 、 Business Casual 以及 Smart Causal ，求職者應先了解自己所應徵的公司背景及工種，再選擇面試服裝。

1. Business/Business Formal

Business Formal是正式和傳統的面試衣着，適用於應徵傳統公司、金融企業、公務員、專業工種或大公司的Management Trainee Program，色調方面最好選擇黑、白、深藍或深灰，剪裁要合身。

Men 有領恤衫、西褲、西裝外套、領呔、皮帶、深色短襪及皮鞋 領呔不宜過闊或過窄，款式不宜太花巧 襪要夠長，以坐下時不露肉為標準

Business/Business Formal for men（Pinterest）

Women 恤衫或襯衫、半截西裙、西裝外套，亦可選擇商務連身裙 款式簡約的高跟鞋

Business/Business Formal for women （Pinterest）

2. Business Casual

適合去應徵科技產業公司、市場部門職位、公關等等。由於這些公司或職位的工作較為有靈活，穿著上也會較為自由一點。

Men 恤衫、領呔、深色牛仔褲/西褲（可加西裝外套/Cardigan） 恤衫、西褲／深色牛仔褲、深色Jacket

Business Casual for man （Pinterest）

Women 半截西裙可轉成其他材質的H字裙 西裝外套、襯衫款式可較多變化 款式簡單的高跟或平底鞋

Business Casual for women（Pinterest）

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3. Smart Casual

若你是應徵IT、工程界、廣告設計等等的工種都是講求舒適簡潔，Smart Casual就很適合。這個dresscode的自由度較大，但選擇面試穿搭時亦需注意：

避免穿著過於鮮艷的顏色 身上飾品不宜過多 不論男女都不宜穿著短褲，女士則要避免穿著迷你裙 不要穿涼鞋

Men：

Smart Casual for men （Pinterest）

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Women：

Smart Casual for women（Pinterest）

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