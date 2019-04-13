【職場穿搭】鮮艷雨褸、透明雨傘　推薦4件下雨天上班必備單品！

下雨了，一眾打工仔和OL們特別煩惱要穿什麼上班。雨季的職場穿搭的難度在於要同時做到不被淋濕、避免水漬泥漬、保持乾爽、容易打理及保持專業形象。還好，有四種穿搭item（單品）可符合上述五大原則，打工仔不妨圍繞它們配搭下雨天的衣着。

1. 色彩繽紛的雨褸

為保持斯文、得體、大方形象，不少OL在春夏天會外添一件西裝褸和薄冷衫上班，而在下雨天裏，則不妨在外套上加添一件雨褸，好在防風擋雨外，還能保護斜揹袋和背囊不被淋濕。雨褸可以選擇較大膽活潑的顏色，以為陰沉的一天增添亮麗色彩，至返到辦公室將它脫下，也不用擔心專業穩重的形象會受到影響。

如穿上雨褸，OL可在底下穿上平日的西裝外套（Blazer）、西褲、西裙等，顏色會以不易曝水漬的黑色為佳，不過鞋履的配搭倒是要留神，因天雨路滑，穿高跟鞋頗為危險，建議穿上防滑功能強的雨靴為上（假如必須穿高跟鞋上班，則宜穿上雨鞋上班下班，並在辦公室才穿上高跟鞋）。

雨褸穿搭參考（按圖了解）：

在西套、冷衫外加一件色彩繽紛的雨褸。（Pinterest）

2. ‧T恤裙

這個方法適用於服裝規定較寛鬆的行業或辦公室。

要是在黃雨、紅雨的惡劣天氣下上班，全身濕透的感覺確教人討厭，特別是穿上褲子的話，那種濕漉漉的感覺更教人感不爽。所以在下雨天裏，建議改穿T恤裙（或斯文的連身裙），那麼就算雙腿濕了，也只需用紙巾或毛巾一抹就乾。怕冷的話，就再穿上薄leggings或長襪，再配搭雨褸及帶防水功能的鞋履吧！

T恤裙穿搭參考（按圖了解）：

下雨天穿T恤裙舒適又方便，不過大家要留意公司是否容許較隨意、輕便的衣着上班。（Pinterest）

3. 透明的泡泡傘

以功能角度來看，雨傘的面積越大自然擋到越多雨水，但香港街狹人多，拿著過大的雨傘容易撞或濺濕別人，惹來無盡白眼。所以，泡泡傘（Bubble Umbrella）便成了優秀的代替品，因它的好處是完整包覆持傘人的頭和肩膀，避免背部和背包被淋濕。此外，如把雨傘拿得低，透明設計就能避免視線被擋的危險。

此外，透明傘底亦不會與衣服撞色，配襯容易。

泡泡傘的穿搭參考（按圖了解）：

用透明的泡泡傘。（網上圖片）

4. 不及膝裙子

下雨時，下半身永遠比上半身更快、更容易淋透。源頭除了是來自天空的雨水外，還有腳跟抬高時濺起的水花，小腿有時甚至被泥潰弄骯髒（這也可是由走路姿態造成）。如果裙子長過膝蓋，就必然會被弄髒，改穿不過膝的裙子，弄髒了用紙巾就擦就沒事。

不及膝穿搭參考（按圖了解）：

不過膝的裙子。（Pinterest）

（資料來源：Marie Claire、Styleholic）

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