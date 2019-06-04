【無鋼圈Bra】性感唔一定要箍到實　時尚又舒服的無鋼圈 Bralette

話說，我已經不能再戴有underwire的bra了。 自從幾年前一個炎熱夏季，被鋼圈圍住的皮膚因為長期透氣不足，因而長出一粒粒的紅疹，且不斷漫延。於是我勇敢地「戒」了胸圍一星期。皮膚好轉了，用來摭掩「飛釘」的掩眼法也同時耗盡，退而求其次，我開始尋找沒有鋼圈、物料透氣、且沒有太厚墊的bra款，來減輕胸部負擔。這些wireless款色不只擁有一定承托力，更沒有傳純鋼圈胸圍的緊束與勒住的感覺，一試愛上。

近年輕薄的bralette興起，各大品牌都相繼推出了有着薄墊的wireless款色。(cotton on)

但幾年前，要找無wire的bra，幾乎只有為發育中少女而設的款色，圖案之卡通、顏色之鮮艷，就連將它拎起來看下的勇氣也沒有。幸而近年輕薄的bralette興起，而又因為亞洲女性與西方女性的身體構造稍為不同（說白點就是我們比她們更易飛釘），各大品牌都相繼推出了有着薄墊的wireless款色。不只完全改寫了我的夏天，個人認為比起傳統厚pad鋼圈款（平時我將之稱為大媽內衣……）更性感誘人。

出奇的舒適與格調｜H&M

wireless 款色從極簡純色、運動型、到較有時尚感的剪裁與顏色一應俱備。(H&M)

討厭快時尚的你先別把我公審。我發誓，在走進H&M之前，我走訪了不下5間內衣專門店，不少更是中高價位的品牌；但說到wireless 款色，不是沒我size，就是少得根本沒選擇可言。

本人由衷推介non－wire lace系列，不只蕾絲設計出色有格調，墊子還可以根據個人喜好更換、抽起。(H&M)

會走進這家快時尚龍頭，只是碰碰運氣，沒想到卻遇到了Mr. Right。不只有大量non－wire的選擇，從極簡純色、運動型、到較有時尚感的剪裁與顏色一應俱備，質地與專門店相比更是叮噹馬頭。本人由衷推介non－wire lace系列，不只蕾絲設計出色有格調，墊子還可以根據個人喜好更換、抽起；當中更有push up款色，有更高承托力之餘，不會把自己束到連氣都無啖抖。

簡約得來有質感｜OYSHO

OYSHO的無鋼圈bralette適合亞洲偏黃皮膚的顏色。(OYSHO)

另一個讓我驚喜的品牌。一系列的non－wire light padding 設計，走的是簡約日常路線，沒有在追求花俏內衣款的你，也許是心水。內衣與許多設計一樣，愈素愈見真章，淨色內衣如果質地無返咁上下，便很難撇下teenage印象。

non－wire light padding 設計，走的是簡約日常路線。(OYSHO)

OYSHO的驚喜在於，選用了一系列接近皮膚的色調：粉紫、dirty pink、dusty green，通通都是難得地少見、且極具品味的顏色（到現在我還未明為何會有人戴鮮綠色的bra?!）而無獨有偶這些全是最適合亞洲偏黃皮膚的顏色。值得注意的是，內衣系列用上至少25％的再造聚酰胺（polyamide），埋單時起碼可以自我安慰一下。

應有盡有｜Cotton on

Cotton on內褲及胸圍系列也同樣出色。(Cotton on)

最初走進Cotton on是為了內褲（一系列的無縫內褲媲美歐洲品牌12歐元一條的品質，簡直着過番尋味！）卻發現原來其bra系列也同樣出色，non－wire的選擇不下20款，設計是3個品牌中橫跨最多風格的一個：從簡約純色，到狂野螢光粉紅、豹斑等一應俱全。

non－wire的選擇不下20款，從簡約純色，到狂野螢光粉紅、豹斑等一應俱全。(Cotton on)

曾被朋友揶揄說我能選擇選用non－wire bar是因為我胸前不偉大－這點不完全錯，但眼見店內不少款色用上Soft－mold作承托，提供一定承托力之餘仍然柔軟舒適，就連一位36D朋友試過後都回不了頭，齊齊投入non－wire的懷抱。

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