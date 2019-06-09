Zara、H&M、Uniqlo均適用　3款必選item超易搭配　平價襯出高級感

「人靠衣裝，佛靠金裝」這道理人人皆懂，於是都會對所穿的服裝款式有一定的要求。奢侈品牌固然在材質和款式方面有保證，帶來高級感。不過如不懂搭配的話，一身名牌也有機會造成俗氣的感覺，而且也不是人人買得起。 其實，只要花點花思，學會以下秘技，平價服裝亦能穿出高級感。

嚴選材質

想要穿出高級感，第一件事是要嚴選衣服材質。(Pinterest)

服裝的材質絕對影響別人對你的第一印象，不過，平價服裝也不代表材質劣質。挑選服飾時可盡量選擇絲質和雪紡材質，輕易打造高級感。如果你不是少女系的女生，亦能選擇看起來柔滑的全綿材質，或故意營造粗糙感的麻質服裝，先在材質上勝人一籌。

+ 4 + 3 + 2

全白造型

白色同樣也可帶出一份高級和清新感。(Pinterest)

以為只有Little black dress才能突顯高貴大氣感？其實白色同樣也可帶出一份高級感，選擇全白套裝或是上下身服裝均是白色的造型，不但簡約，也顯得乾淨俐落，比起黑色也更顯年輕，帶來清新感。如果擔心全白造型過於單調，那麼緊記挑選具細節特色的款式，增加造型感。如果你不是全白的愛好者，亦可選擇米色、卡其色等中性色彩，為造型增添色彩之餘，看起來更高級。

+ 5 + 4 + 3

利用配飾

初嘗試皮帶搭配外套的女生可選擇與外套同色系的皮帶。(Pinterest)

如果你認為服裝搭配太復雜，或能從配飾入手。想要簡單就能營造貴氣造型，可於西裝褸、牛仔褸等外套外繋上皮帶，增加層次感以及造型感，建議初嘗試的女生可選擇與外套同色系的皮帶，而追求大膽創新的女生則能選擇兩者色彩對比較大的皮帶，變成造型的焦點所在。

如天氣開始炎熱，未能穿上外套，也可選擇將具印花圖案的絲巾綁在當日外出的手袋上，令手袋更見特色，同樣能打造出高級感。