Zara、H&M、Uniqlo均適用　3款必選item超易搭配　平價襯出高級感

穿搭筆記
撰文：
最後更新日期：

「人靠衣裝，佛靠金裝」這道理人人皆懂，於是都會對所穿的服裝款式有一定的要求。奢侈品牌固然在材質和款式方面有保證，帶來高級感。不過如不懂搭配的話，一身名牌也有機會造成俗氣的感覺，而且也不是人人買得起。

其實，只要花點花思，學會以下秘技，平價服裝亦能穿出高級感。

嚴選材質

想要穿出高級感，第一件事是要嚴選衣服材質。(Pinterest)

服裝的材質絕對影響別人對你的第一印象，不過，平價服裝也不代表材質劣質。挑選服飾時可盡量選擇絲質和雪紡材質，輕易打造高級感。如果你不是少女系的女生，亦能選擇看起來柔滑的全綿材質，或故意營造粗糙感的麻質服裝，先在材質上勝人一籌。

+4
+3
+2

全白造型

白色同樣也可帶出一份高級和清新感。(Pinterest)

以為只有Little black dress才能突顯高貴大氣感？其實白色同樣也可帶出一份高級感，選擇全白套裝或是上下身服裝均是白色的造型，不但簡約，也顯得乾淨俐落，比起黑色也更顯年輕，帶來清新感。如果擔心全白造型過於單調，那麼緊記挑選具細節特色的款式，增加造型感。如果你不是全白的愛好者，亦可選擇米色、卡其色等中性色彩，為造型增添色彩之餘，看起來更高級。

+5
+4
+3

利用配飾

初嘗試皮帶搭配外套的女生可選擇與外套同色系的皮帶。(Pinterest)

如果你認為服裝搭配太復雜，或能從配飾入手。想要簡單就能營造貴氣造型，可於西裝褸、牛仔褸等外套外繋上皮帶，增加層次感以及造型感，建議初嘗試的女生可選擇與外套同色系的皮帶，而追求大膽創新的女生則能選擇兩者色彩對比較大的皮帶，變成造型的焦點所在。

如天氣開始炎熱，未能穿上外套，也可選擇將具印花圖案的絲巾綁在當日外出的手袋上，令手袋更見特色，同樣能打造出高級感。

+5
+4
+3
【阿拉丁】能演茉莉公主全因試鏡夠薑！21歲結婚比電影情節更夢幻
44歲佘詩曼素顏照力撼35歲鄧麗欣　「薯片去水腫」秘技拯救熟齡肌
【另類打卡】獨遊女生沒自拍、沒旅伴　吸38萬IG粉絲靠影地道美食
日本師奶「買餸look」吸引Uniqlo官方留言　氣質與求其一線之差
張曦雯、龔嘉欣連身泳衣騷纖腰　學懂選泳衣　肚腩、大屁股即隱藏
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。