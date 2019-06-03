日本師奶「買餸look」吸引Uniqlo官方留言　氣質與求其一線之差

上班的日子需要「見人」，於是總不能穿得太輕鬆，永遠都要左併右併才能出門；到放假則抱著不用煩、方便的概念，普通T-Shirt配牛仔褲就出門了，但卻變得過份休閒，形成「頹Look」。 有否想過只要懂搭配，休閒風格的服裝都能夠穿出造型感，讓人覺得你有悉心打扮？

日本女生ayamiii.y.m的休閒穿搭值得我們參考。(ayamiii.y.m@Instagram)

日本女生ayamiii.y.m是一位家庭主婦的關係，故她都不用像我們一樣需穿著正式感重的服裝，她的打扮都是以休閒風格為主，但不會有Hea的感覺，亦不是穿名牌，部份服裝更是來自Uniqlo，就連Uniqlo官方Instagram都曾在她的相片下留言詢問能否轉載她的穿搭圖片，因此絕對適合我們作一個放假的穿搭參考。

日本Uniqlo官方Instagram都在ayamiii.y.m的穿搭照片上留言。(ayamiii.y.m@Instagram截圖)

大概，她會以下列的打扮為主：

闊褲

日本女生ayamiii.y.m喜歡穿著闊褲或直腳褲，但會重點挑選帶細節的款式。(ayamiii.y.m@Instagram)

放假當然是穿上令自己最舒適的服裝！比起平日緊身的Skinny Jeans，闊褲是更舒服、方便走動的褲款，相信大部份女生都會認同。

ayamiii.y.m也一樣，喜歡穿著闊褲或直腳褲，也會搭配T-Shirt，但她會重點挑選帶細節的款式，例如她會選擇高腰、腰身位帶皺摺的褲款；有時候也會利用皮帶、特別形狀的手袋點綴。除了在褲款與飾品入手，她會選擇材質比下身褲款較堅挺的上衣，如麻質、恤衫等材質，務求增加上衣與褲款的平衡，減少整體過份休閒的感覺。

+ 6 + 5 + 4

相關文章：

151cm日本女生靠Uniqlo穿搭視覺增高 選對髮型立即高5cm

【修臀穿搭】日本女生長裙掩眼法 將大屁股完美隱形 襯出顯瘦感

秋冬換季棄舊衣？日本女生教路：GU、Zara、Uniqlo打造小資時尚感

直身裙

ayamiii.y.m與一般日本女生一樣愛穿上直身，甚至是闊身的連身裙。(ayamiii.y.m@Instagram)

ayamiii.y.m與一般日本女生一樣愛穿上直身，甚至是闊身的連身裙，即使不能修飾身形但確實是十分舒適的一個打扮。除了外加一件外套增加層次感，她還有一個必殺技：連身裙搭配長褲，Skinny Jeans以外，她喜歡以直腳褲作搭配，豐富造型，也避免了別人誤會你只穿睡裙外出的想法。不過，建議在選擇褲款時，也要像她一樣，挑選與連身裙差不多的色系，又或是必須要與身上其中一件單品相同的顏色。

+ 4 + 3 + 2

帽子

Cap帽造型常出現於日本女生ayamiii.y.m身上。(ayamiii.y.m@Instagram)

放假的日子，人就會變得懶惰，如果你是懶得編髮或本身已是手殘女的話，那麼就必須學ayamiii.y.m一樣，選擇各式各樣的帽子與髮帶。最普遍的是，在懶得打理頭髮時戴上cap帽，簡單梳上馬尾然後戴上Cap帽的造型，也是常見於ayamiii.y.m身上。需注意的是cap帽已予人一種休閒感，故服裝方面建議選擇有造型感的服裝，塑造有花過心思的打扮。另外，她不時都會以草帽、髮帶點綴整體造型，避免過於單調。

+ 5 + 4 + 3

只需像ayamiii.y.m一樣，運用以上小技巧就能能休閒造型變得更特別，而且也能讓別人誤以為你非常用心地搭配服裝呢。