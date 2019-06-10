【IG放閃】情侶視角Out！放閃照最流行拍法　憑手寄意訴說甜蜜

情侶在日常中都總愛拍照，向世界高調宣示主權，也曬曬恩愛。

單一的合照已經不夠新意，而時下流行著各式各樣的情侶拍照放閃方式，讓人感受到甜蜜之餘，也令照片更有新鮮感，構成戀人之間專屬表現愛意的畫面。

時下流行著各式各樣的情侶拍照放閃方式，讓人感受到甜蜜之餘，也令照片更有新鮮感。(k.suxx)

說到最經典的，就必數到情侶裝。不過現在的情侶裝，可不是兩個人穿著同款Tee-Shirt，這樣「老老土土」又沒心思的裝扮，而是玩襯色玩風格，建構出兩個人的衣著上有一種和諧統一，但又不太過著跡的感覺，考驗的是情侶間的穿搭功力，令兩個人在照片中有一種非常合襯的感覺。

時尚感「情侶裝」穿搭指南：

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早年IG上也非常流行拍攝被另一半「牽著走」的男/女朋友視角。(pattyyy_000)

早年也非常流行「男/女朋友」視角，以第一身的角度，捕捉自己眼內看到的另一半。這種放閃照拍下的，大多是生活化的輕鬆時刻，有種不經意拍下的隨意感，而被另一半「牽著走」，更是最受情侶間喜愛的視角，曾在IG上掀起了一陣洗版熱潮！另外好像是吃飯、發呆、大笑、睡覺等等，也是男女朋友視角常見的拍攝畫面。鏡頭下雖是平凡日常，卻滿有閃爆旁人眼睛的攻擊力。

充滿幸福感的「男/女朋友視角」照：

韓國IG最流行：大手與小手放閃照

最近韓國的情侶間就興起了「拍手」的熱潮，以男女之間手掌不同大小的差別，呈現戀人之間的甜蜜感。(ldsol_0)

不過，以上所說的已經在如今已經有點過時了。最近韓國的情侶間就興起了「拍手」的熱潮，以男女之間手掌不同大小的差別，呈現戀人之間的甜蜜感。這種「大手與小手放閃照」的構圖上，女生會用手捉緊著男生其中一隻的手指，製造視覺上的一大一小的可愛對比，看上去男生就如已經被女生緊緊捉住，永遠也逃不掉了！

看上去男生就如已經被女生緊緊捉住，永遠也逃不掉了！(kong_9183)

拍照時基本上選擇握著那一隻手指也可以由女生自由發揮。不過從IG上可見，大多女生都喜歡握著男生的食指拍放閃照，而握著尾指、大姆指也是常見的方式。

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韓國情侶興起拍攝「大手與小手放閃照」。(mihwa_song)

除了「握手指」，韓國情侶也很愛拍以「兩個人的手」為主題的照片，例如是十指緊扣、拳頭、give me five等等，大多都是旨在呈現出手掌大小的反差感。

以男女之間手掌不同大小的差別，呈現戀人之間的甜蜜感。(syn_nsurin)

在這個畫面中雖然兩個人也沒有露面，但也是感受到情侶間的愛意和溫馨。令人不期然地聯想到，「小手」的女生被「大手」的男生保護著。下次拍放閃照，不妨也試試現在最流行的「大手與小手」的拍攝方式吧！

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