【回購好物推介】平價萬用神仙水　Avene活泉水噴霧的6個隱藏用法

來自法國的歐洲醫學美容品牌Avene，相信有不少女生已經認識了。她們當中的皇牌產品—Avene Thermal Spring Water抗敏活泉水，多年來都受到美容Blogger大推，也一直是筆者心中NO.1的平價萬用神仙水，好用得早已列入我無限回購的清單之內。

Avene活泉水噴霧標榜成份單純天然，並無添加任何香料、酒精及防腐劑，就連敏感肌都適用。(pinterest)

我之所以會如此愛著它，原因是雖然它看來只是一款補濕噴霧，但事實上是用途多多，絕不是只噴兩噴來補濕那麼簡單！而且產品標榜成份單純天然，並無添加任何香料、酒精及防腐劑，就連敏感肌都適用，使用起來絕對是特別的安心，基本上我一年四季都會經常使用。以下就給大家帶來這枝活泉水噴霧的6種隱藏用法，以及筆者一路使用下來的心得。

使用時可以Z字形往臉上噴，大概待20秒後再用紙巾輕輕印乾。

鎮靜降紅

在夏天的日子，有時在戶外走上一陣子，或是外出吃個午餐，就已經感到皮膚溫度上升有點發熱。這個時候馬上往臉上噴一噴活泉水，即時充滿refresh的感覺，皮膚也變得涼快降溫，減退泛紅的情況，鎮靜降紅效果是看得出來的好。注意使用時可以Z字形往臉上噴，大概待20秒後再用紙巾輕輕印乾，因為自然風乾的話，反而有機會一拼帶走臉上原來的水份，反而令皮膚變乾。

要長時間待在戶外的活動時，我必定會帶上一支噴霧旁身，隨時隨地噴一噴來給肌膚急救補水。

筆者在游水、行山、旅行等要長時間待在戶外的活動時，必定會帶上一支噴霧旁身，隨時隨地噴一噴來給肌膚急救補水。因為它有鎮靜及修復日曬後的肌膚功效，也不會刺激皮膚。有次去船P不慎曬傷了皮膚，又紅腫又刺痛，這枝噴霧絕對是我天大的救星！那時我日夜都噴著它，不只是臉部就連身體都狂噴，不消兩天，泛紅發熱的情況改善多了，大大減低皮膚曬後不適的感覺。

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當皮膚敏感或是輕微曬傷時，用濕敷的方法重點處理位置，舒緩效果最好！ 敷面膜法 補水噴霧還能以「敷面膜」的方式來護膚。最簡單的方法是在潔面及擦乾水份後，先把噴霧往臉上噴一噴滋潤肌膚，然後在化妝棉上噴上活泉水，噴至化妝棉完全濕透的狀態。每次可濕敷數片化妝棉，又或可使用壓縮面膜，再用噴霧泡開就可以了。 敷面膜的時間約為十至十五分鐘，撕下化妝棉或面膜紙後，可在面上輕輕打圈按摩，再照常使用日常的護膚品便可，加強補水及護膚品吸收。個人習慣一星期一至兩次，以化妝棉濕敷的方法當作補濕面膜使用。此外，當皮膚敏感或是輕微曬傷時，用濕敷的方法重點處理位置，舒緩效果最好！ 二次清潔 即使有落妝及洗面，有時也難免擔心清潔得不夠徹底。其實在每日潔面後，可使用噴霧再進行「二次清潔」。方法是先噴濕面部，然後用化妝棉在臉上反復擦拭數次，有時真的還可以擦出「灰灰黃黃」的髒東西，擦至化妝棉仍能保持乾淨便可。因為噴霧含有補濕的功效，這樣進行「二次清潔」也不用擔心皮膚會變乾。

噴霧3個不同大小的容量選擇，帶出街用也十分輕巧方便。

定妝補妝法

除了補水急救、滋潤肌膚，活泉水噴霧還可以有助上妝、定妝及補妝的作用。在覺得特別「難上妝」的日子，可在化妝前噴一噴，能讓肌膚即時補水，令到更容易上妝。在化完妝後，可用噴霧稍為往臉上噴一下，然後用紙巾輕輕按乾水份，妝容會變得貼服，妝容的持久度亦會更高，有很不錯的定妝效果。

另外，在進行補妝前，同樣也可先噴上活泉水，然後用紙巾輕按臉部，減少面部油光及帶走皮膚上的塵埃，注意使用時的距離不要太近，保持於臉部約10cm的距離噴上，潔淨皮膚後再進行補妝，妝感就會回復自然。(有用噴霧再補妝真的是有差別！)

這枝噴霧也適合脫毛後使用，舒緩皮膚受到刺激後的反應。

稀釋護膚品

轉季時冬天用不完的護膚品不想浪費的話，其實也可以用活泉水噴霧來稀釋質地較為滋潤的乳霜。方法是可取平時一半用量的乳霜放在手心，再噴上一至兩下噴霧，用雙手把它們搓勻再塗抹到臉上。冬季較為厚重的護膚品質地，都因而稀釋變得輕薄好推，易於吸收。

脫毛後護理

脫毛對皮膚來說是種外來的刺激。脫毛膏有化學成分、剃刀又會直接磨擦皮膚，所以在脫毛以後皮膚容易會變得脆弱，也能會敏感、紅腫，或會有點刮傷，而脫毛後的皮膚毛孔也會顯得粗大，這時候用上噴霧鎮定肌膚，進行脫毛後的舒緩及補濕護理也是最好不過。而這枝噴霧也適合男生用來作「鬚後水」使用，舒緩剃鬚後皮膚受到刺激的反應。

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噴頭出來的霧化效果十分細緻。

除以上所說的好用地方，Avene的噴頭設計也是加分位。活泉水經噴頭出來的霧化效果十分細緻，噴上臉後不會過份的濕淋淋，而是輕薄的霧水感，用手輕拍按摩，就被皮膚吸收了。

活泉水經噴頭出來的霧化效果十分細緻。(pinterest)

坊間有這麼多補濕噴霧，難得的是Avene打著法國醫學護膚品牌的旗號，價錢也仍然只是幾十元就有交易，性價比絕對地高。如此又平又好用，筆者愛上它了以後就沒有變過心了。特別是在悶熱的夏天，皮膚容易出汗出油，這枝平價萬用神仙水相信一定能派上用場！

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