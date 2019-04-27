【凍齡女星】無添加的真女神　30+ 40+的素顏也能完勝網紅臉！

近期一條源自抖音的「網紅真相」影片在網上瘋傳。

(微博圖片)

鏡頭前擁有水靈大眼睛、高挺鼻子、櫻桃小嘴、錐子小臉，皮膚嫩白得吹彈可破的「網美」，在鏡頭後原來是一個皮膚蠟黃，樣子相差甚遠的大媽，在外表看來完全是徹頭徹尾的另一個人。

殘酷的現實，令人不想再相信這個世界，也叫一眾愛看「網美」的男人徹底的心碎……

鏡頭前VS鏡頭後的實況對比：



在有圖、有片也沒有真相的網絡世界，雖然令人失望，然而在娛樂圈內，其實還存在著不少天然美女。以下3位母胎美女的「真女神」即使是素顏的顏值，也絕對羸得過一眾所謂的網紅，更令人佩服的她們已是30+及40+的年齡。無加工的自然美，果然真是最美最耐看！

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佘詩曼

（佘詩曼facebook圖片)

選美出身的佘詩曼是大家公認的美人胚子。眼睛又圓又大，笑容甜美，皮膚更是白皙細嫩，誰可看得出來她原來已經43歲？

(微博圖片)

曾經有內地網紅火鍋店店主，邀請在店內用餐的佘詩曼一起玩直播。殊不知網紅店主開啟了美顏功能濾鏡功能播，令佘詩曼頓時變成了「蛇精女」，把原來的大眼睛被放得更大，臉型瘦削、下巴也變尖得離譜！

雖然這個「意外」令佘詩曼顯得有點尷尬，但她仍對鏡頭保持微笑，得體又不失禮貌的表現亦獲網民大讚，也說佘詩曼根本無需要濾鏡已經很美了。

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(佘詩曼微博圖片)

也對，真材實料的美女根本用不著「旁門左道」。佘詩曼其後在微博上戴了一張素顏的自拍照，寫著「關掉濾鏡~關掉美顏~關掉瘦臉~關掉眼睛放大~我的顏洗攻略⋯⋯ 」

照片中的佘詩曼不施脂粉，肌膚看上去十分水潤緊緻，膚色也透亮充滿光澤，白裡透紅。近鏡素顏自拍的佘詩曼狀態極好，猶如少女模樣的她完全看不出來她已經4字頭了，凍齡有術的她到底又有何護膚秘訣？

更多佘詩曼素顏／淡妝美照：(內附阿佘護膚秘訣)

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陳法拉

(陳法拉facebook圖片)

陳法拉自離開電視台後，隻身走到紐約修讀戲劇碩士課程，畢業後更簽約美國金牌經理人，向荷里活進軍演藝事業！雖然離開了香港的熒幕前好一段時間，但香港觀眾並沒有把她遺忘。遠在海外的她只要在網上更新個人消息，就會得到網民熱烈的回應。

(陳法拉微博圖片)

好像上年陳法拉完成了四年的戲劇碩士課程畢業，在網上上載照片分享喜悅時，又獲網民大讚美貌與學識並重。穿上畢業袍的陳法拉仍然是一臉青春少女味，加上天真燦爛的笑容，說的她是fresh grad也真的有人信，但事實上陳法拉已經37歲了，絕對是凍齡有術！

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(陳法拉Facebook圖片)

向來多化淡妝示人的陳法拉，在沒上妝時根本沒有太大分別。一路看著陳法拉的素顏相就覺是種享受啊！她的美不是令人一看會覺得驚艷的那種，而是愈看愈耐看，愈覺她十分清秀可人。

(陳法拉facebook圖片)

從她的生活照中可見她私底下甚少化妝，經常都以素顏或是淡妝示人。底子好的她雖然不需要靠化妝就已經夠美了，但其實她對於扮靚保養也絕不偷懶，生活也注重保持規律健康，即使是天生麗質一樣要keep的！

更多陳法拉素顏／淡妝美照：(內附法拉護膚秘訣)

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舒淇

(舒淇微博圖片)

說到最敢po、最無懼素顏的女星，就非舒淇莫屬。細看她的個人社交平台，真是除工作以外基乎絕大部分都是素顏相，也有很多不顧儀態的醜照，完全沒有女神的包袱，率真得可愛！

(舒淇微博圖片)

保養得宜的舒淇，看上去比43歲的真實年齡年輕得多，素顏也是大大方方沒在怕，女神果然是無敵的！

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(舒淇微博圖片)

然而擁有過敏體質的舒淇，皮膚也會不時鬧脾氣。不發作時是一張白滑細緻的臉蛋，可是敏感肌一來襲就會又紅又癢，令她十分困擾 , 曾經在網上訴苦：「喂 過敏 我們可以分手嗎？ 身為一個女藝人我們真的真的真的 是不可以再一起的…」

(舒淇微博圖片)

舒淇為了抗過敏也下了好多功夫，試過針灸、為保住皮膚油脂不洗澡、全身包成「木乃伊」阻隔外來空氣，也使用天然不刺激的護膚品呵護皮膚等等。雖然過敏肌的膚質是需要特別謹慎處理，但相信只要控制得好，即使是敏感肌也可以養成宛如天生的好膚質，舒淇就是一個最佳例子吧！

更多舒淇素顏／淡妝美照：(內附舒淇護膚秘訣)

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