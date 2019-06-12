【斷捨離】美國Blogger挑戰30天穿同一條裙　身邊人反應兩極？

如果要你連續30天穿著同一件服裝，你又會有甚麼感受？不快？認為不清潔？擔心別人的目光？ 美國女生就曾挑戰過這個30天「1 Dress, 1 Month」計劃，每日穿著同一條的黑色連身裙，由起初的不習慣到後來對時尚有所反思。

美國女生Maria Lee實行「1 Dress, 1 Month」計劃，於30天內穿同一條黑色連身裙，竟令她對時尚出現另一種看法。(goldzipper_@Instagram)

利用影片記錄「1 Dress, 1 Month」30天的感受

Maria Lee是一名攝影記者、Blogger，開始「1 Dress, 1 Month」的目的是她想要知道自己是否真的需要一個如此寬敞的衣櫃、是否真的需要這麼多的衣服數量。於是她決定透過計劃希望找出答案，並拍攝了整個計劃過程，同時剪輯成影片向大眾分享她於過去30天的感受。

首先，她選擇在Fast Fashion先購買一條中袖黑色連身裙，然而作出了多個假設，想像連續30天穿上同一件衣服的自己會遇到怎樣的狀況，先為自己「打底」，作一個良好的心理準備。

在開始計劃前，Maria先想像連續30天穿上同一件衣服的自己會遇到怎樣的狀況，為自己作好心理準備。(goldzipper_@Instagram)

Maria在開始「1 Dress, 1 Month」計劃前，先假設以下狀況會發生於自己身上：

1. 別人會注意到我的相同打扮，並會認為我很奇怪。 2. 我會厭倦穿這件衣服。 3. 我會比開始這個計劃前用更少的時間打扮。

除了購買一條準備接下來30天都會穿著的連身裙和心理準備，Maria還置入了一部掛熨機，把有機會在未來30天內作搭配的單品保留，如不同風格的鞋款、項鍊、絲巾等配飾，其餘的則統統搬出去自己的房間外，同時製作一份Excel表格，以便在計劃的過程中每天詳細記錄，列明每天早上所花在搭配的時間、當天的心情，以及衣服的狀態（清潔與損毀程度）。

Maria每日穿著同一條的黑色連身裙，由起初的不習慣到後來對時尚有所反思。(goldzipper_@Instagram)

試過悲傷、憤怒，到後來的習慣

雖然事前已做好所有的準備，但當正式開始計劃的第一天，Maria還是出現悲傷的心情，那是來自於身旁同事的說話，當他們看到平日造型多變的Maria穿上了一條普通至極的黑色連身裙，笑指她十分奇怪，而且更像是穿上了一件校服。後來，Maria懶理同事們的說話，繼續實行計劃。過了一星期後，她的心情又再出現變化，由悲傷變為憤怒，因為購自Fast Fashion的連身裙材質並不高質，開始出現破損的情況，穿著破損的衣服成為了她的一大困擾，但也只能硬著頭皮完成計劃。

同一條連身裙，但Maria會利用不同配飾單品作搭配：

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在整個過程中，對於衣服的處理方法，Maria選擇每天嗅嗅連身裙有沒有任何的味道，大約每週清洗一次，同時每天利用掛熨機熨直服裝，令它看起來不會皺巴巴的。第二個星期開始，她更對穿上同一件服裝的行為習以為常，沒有任何的負面情緒出現，也很快完成了30天的挑戰。當30天過後，她沒有穿上同一條的黑色連身裙上班，反而更讓同事們覺得奇怪。

大約兩個星期後，我完全忘記了我正在實行這個計劃。 Maria Lee

當她完成「1 Dress, 1 Month」計劃，她總括了以下心得：

1. 比起未開始計劃前，每天的心情變得更好。 2. 由於不用花心思搭配的關係，令早上騰空了更多的時間，可休閒地享受早餐時間。 3. 有更多時間用於頭髮和化妝上，讓她感到更快樂，更自信。

Maria認為同一件衣服，一樣可穿出個人風格。(goldzipper_@Instagram)

生活不需要太多東西。一個月穿同一件衣服，原來一樣可帶出個人風格。 Maria Lee

原來一件衣服可穿30天：我是個「沒有意識的消費者」

經過這次「1 Dress, 1 Month」計劃，Maria明白到自己一直只是一個「沒有意識的消費者」，一味只懂購買不同款式的服飾，但原來這些都是不需要的奢侈品，如此普通的一件連身裙，只要透過不同的配件就能營造出多變的風格，亦學會了珍惜她每一件物件，在購買服裝時會先考慮清楚該件衣物的品牌理念、原料，在生產過程會否破壞了自然生態環境，或是剝削勞工，情願用更多的金錢購買較高質的衣服，甚至減少購買。

Maria更實行了「膠囊衣櫃」理念，只餘下45件衣服、16對鞋與18事配飾。(goldzipper_@Instagram)

其後，Maria更實行了「膠囊衣櫃」理念，把過多的衣物斷捨離，只餘下45件衣服、16對鞋與18件配飾。Maria的故事也教人反思平日的我們是否過度購買，以及會否將搭配打扮成為自己購買衣物的最佳藉口。

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（資料來源：Gold Zipper）