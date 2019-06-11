【2019髮色】免漂染髮色推薦　打造柔順秀髮與「白一度」膚色！

踏入30幾度的高溫，代表炎夏正式來臨；除了換上小背心造型，亦可為頭髮染個新髮色，以新形象示人。不過，一旦染錯了髮色可謂會顯得氣息更差，所以染髮也是不能「隨便」的事。

不少女生在染髮前都會先參考不同雜誌、網站，或是髮型師的社交帳號，然後將圖片存儲起來，左選右選，務求想染出一個自己最喜歡的髮色。不過，往往到髮型屋向髮型師提出以後，總會被告知這些漂亮的髮色，其實都需經過漂染才有如此效果。基本上，任你後續護理做得多好，染髮本身就是一項會不其然讓髮質受損的過程，更何況是更傷髮的漂染呢？

與其追求漂染過後也只能維持數個月的髮色，還不如追求無需漂染，但同樣又美又特別的髮色？以下精選了三款適合夏天同時也能顯白的髮色，可能或會成為你的心水新髮色！

亞麻綠色

亞麻綠色具質感的同時又不會過於沈悶。(album_natsumi@Instagram)

不少女生都鍾情於亞麻系列的髮色，呈現出來的效果傾向霧感，即使亞麻色褪色後也甚少會變成枯黃色。

在亞麻系列當中，較特別的便是亞麻綠色，亞麻綠是一個較低調，但十分容易駕馭的一個髮色，事關亞麻綠色也是以咖啡色作主要底色，然後再混合綠色而調成。這種顏色在平日看起來就像是啡色一樣，但只要在陽光下，就能隱隱約約的看到綠色，非常自然，看上去傾向柔和冷色調，具質感的同時又不會過於沈悶。

不過，亞麻綠色染出來的效果因人而異，如果本身是深色頭髮的女生則能染出偏啡、隱隱約約的綠色；但如果是淺色頭髮的女生，則能染出較明顯的綠色，同時亦具有提亮膚色的功效，帶出顯白效果。

+ 4 + 3 + 2

紅棕色

紅棕色能營造柔順秀髮的假象。(Pinterest)

如果是免漂染髮色，髮型師都會以啡色作底色，再為其加入不同色彩作調色之用，紅棕色也不例外，利用咖啡色底色和偏紅色調混合而成，變成微醺的低調紅色，隨陽光照射和燈光下，形成不同的色調變化。同時，由於紅棕色傾向自然啡色為主，故能在視覺減少頭髮的毛躁感，營造出柔順秀髮的觀感。

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紫紅色

如果傾向喜歡深髮色的女生，也可選擇紫紅色。(Pinterest)

而傾向喜歡深髮色的女生，不妨可選擇紫紅髮色。別以為紫紅色是冬季的專屬色，其實夏天也可染上紫紅色。基於紫紅色偏向暖色調色系，故十分適合具黃皮膚的亞洲女生，也能為容易曬黑的皮膚顯得特別白皙。

飽滿的紫紅髮色除了顯白，也能增添臉部的紅潤感，帶來好氣息，不過紫紅髮色雖然不用漂染，但較容易褪色變成啡色，難以一直保持紅色的色調，故有意把頭髮染成紫紅色的女生需自行衡量了。